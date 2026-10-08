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Η ίδια υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Μαρίκοπα δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό της 14ης Αυγούστου.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση, η οποία παραμένει ανοιχτή χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή ταυτοποιημένοι ύποπτοι.

Η υποψήφια αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το συμβάν για να στηρίξει τα θύματα σεξουαλικής βίας, παρά την ανησυχία της για την επίδραση στην εκστρατεία της.

Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της ζήτησε την πλήρη διερεύνηση του εγκλήματος από τις αρμόδιες αρχές με αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού στοιχείου.

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Μια σοβαρή καταγγελία έκανε υποψήφια των Δημοκρατικών για το Κογκρέσο στην Αριζόνα, καθώς υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού ενώ είχε βγει αργά τη νύχτα για να επισκευάσει προεκλογική πινακίδα.

Η Μπερναντέτ Γκριν-Πλασέντια, υποψήφια στην 8η εκλογική περιφέρεια της Αριζόνα, δήλωσε στο Phoenix New Times ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου, περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, σε χώρο στάθμευσης στο Σαν Σίτι, βόρεια του Φοίνιξ.

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Σύμφωνα με την ίδια, καθώς περπατούσε προς την πινακίδα για να την επισκευάσει, δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις της. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, όπως καταγγέλλει, διαπίστωσε ότι ένας άνδρας βρισκόταν πάνω της και της επιτίθετο σεξουαλικά.

Η Γκριν-Πλασέντια περιέγραψε επίσης την παρουσία ενός δεύτερου άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία της, επιχείρησε να της επιτεθεί πριν αποχωρήσει. Η ίδια ανέφερε ότι η μνήμη της από τα γεγονότα είναι αποσπασματική και ότι δεν κατάφερε να δει καθαρά τους δράστες.

Δεν ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία

Η υποψήφια είπε ότι αρχικά δεν κατήγγειλε την επίθεση στις αρχές. Όπως ανέφερε, ένιωθε ντροπή και ήθελε απλώς να ξεχάσει όσα είχαν συμβεί.

Τελικά, υπέβαλε καταγγελία στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Μαρίκοπα στις 31 Αυγούστου, περίπου δύο εβδομάδες μετά την επίθεση. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Η Γκριν-Πλασέντια δήλωσε ακόμη ότι δεν επισκέφθηκε γιατρό μετά την επίθεση και δεν υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για σεξουαλική κακοποίηση.

«Δεν μπορούσα να συνεχίσω να το λέω»

Η υποψήφια αποφάσισε τελικά να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, λέγοντας ότι δεν ήθελε η προεκλογική της εκστρατεία να περιστρέφεται γύρω από την επίθεση, αλλά αισθάνθηκε ότι όφειλε να μιλήσει και για τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας.

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«Δεν ένιωθα ότι μπορούσα να συνεχίσω να το λέω αυτό, αν δεν αγωνιζόμουν και για τις γυναίκες που είναι θύματα σεξουαλικής επίθεσης», δήλωσε, σύμφωνα με το BBC.

Μετά την επίθεση, η Γκριν-Πλασέντια αποσύρθηκε για δύο ημέρες από τη δημόσια ζωή και δεν συμμετείχε σε προεκλογική εκδήλωση. Σύμφωνα με συνεργάτες της, η συμπεριφορά της είχε αλλάξει αισθητά όταν επέστρεψε στην προεκλογική δραστηριότητα.

Η αντίδραση του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της

Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της, Αβραάμ Χαμαντέχ, κάλεσε τις αρχές να διερευνήσουν πλήρως τις καταγγελίες, ζητώντας μεταξύ άλλων να εξεταστεί τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή.

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«Κανένας Αμερικανός δεν πρέπει να πέφτει θύμα εγκλήματος στην ίδια του την κοινότητα», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η Γκριν-Πλασέντια, η οποία διεκδικεί την έδρα απέναντι στον Ρεπουμπλικανό εν ενεργεία βουλευτή, έχει εκφράσει επίσης ανησυχία ότι η υπόθεση μπορεί να επισκιάσει το προεκλογικό της μήνυμα για το κόστος ζωής και την οικονομική προσιτότητα.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή ταυτοποιημένοι ύποπτοι.

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Με πληροφορίες από BBC και Phoenix New Times