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Το πλήρωμα ελικοπτέρου του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Μαρικόπα έφτασε έγκαιρα στο σημείο για να διενεργήσει επιχείρηση διάσωσης.

Η βοηθός σερίφη Λίντσεϊ Σμιθ κατέβηκε με σχοινί από το ελικόπτερο και ασφάλισε τον άνδρα με ειδικό ιμάντα διάσωσης.

Το πλήρωμα ανύψωσε με ασφάλεια τον οδηγό από το όχημα και τον μετέφερε στην ξηρά μέσα σε πέντε λεπτά.

Οι Αρχές απέδωσαν την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης στην άμεση αντίδραση και την ικανότητα του πληρώματος του ελικοπτέρου Fox 1.

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Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στην Τονοπά της Αριζόνα, όταν ένας άνδρας βρέθηκε παγιδευμένος πάνω στο αναποδογυρισμένο φορτηγό του, καθώς τα ορμητικά νερά πλημμύρας το είχαν περικυκλώσει.

Σύμφωνα με το Fox News, το πλήρωμα του ελικοπτέρου Fox 1 του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Μαρικόπα έσπευσε στο σημείο, όπου ο άνδρας βρισκόταν πάνω στο όχημα και τα νερά ανέβαιναν γρήγορα.

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Η βοηθός σερίφη Λίντσεϊ Σμιθ κατέβηκε περίπου 80 πόδια, δηλαδή σχεδόν 24 μέτρα, από το ελικόπτερο με ειδικό σχοινί, προκειμένου να προσεγγίσει τον εγκλωβισμένο άνδρα. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς το φορτηγό είχε αναποδογυρίσει μέσα στα νερά και η στάθμη συνέχιζε να ανεβαίνει.

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές καταγράφει τη στιγμή της διάσωσης. Ο άνδρας φαίνεται να κάθεται πάνω στο αναποδογυρισμένο όχημα, ενώ γύρω του κινούνται με μεγάλη ταχύτητα τα λασπωμένα νερά.

Μέλος του πληρώματος του Fox 1 κατάφερε να τον ασφαλίσει με ειδικό ιμάντα διάσωσης και στη συνέχεια οι δύο τους ανυψώθηκαν με το ελικόπτερο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην όχθη, όπου τον περίμεναν πυροσβέστες. Ολόκληρη η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από πέντε λεπτά, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο πιλότος του ελικοπτέρου, Rich Dickner, δήλωσε στο CBS News ότι η στάθμη του νερού ανέβαινε πολύ γρήγορα γύρω από το όχημα.

«Δεν χάσαμε πολύ χρόνο», είπε. «Σε αντίθεση με όταν φτάσαμε εκεί για πρώτη φορά, μπορείτε να δείτε τη στάθμη του νερού στο βίντεο — είναι κάτω από το παράθυρο — και είχε ανέβει μέχρι την κορυφή του παραθύρου. Γι’ αυτό υπήρχε αυτή η επείγουσα ανάγκη».

Το τοπικό AZFamily επιβεβαιώνει ότι ο Dickner ήταν ο πιλότος του ελικοπτέρου και ότι η Smith κατέβηκε περίπου 80 πόδια για να προσεγγίσει τον άνδρα.

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Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μαρικόπα απέδωσε τη διάσωση στην άμεση αντίδραση του αεροπορικού πληρώματος.

«Χάρη στην ικανότητα και την άμεση αντίδραση του αεροπορικού μας πληρώματος, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ξηρά. Εξαιρετική δουλειά, Fox 1!», ανέφερε το γραφείο του σερίφη, σύμφωνα με το Fox News.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στην περιοχή της Αριζόνα. Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι τα νερά παρέσυραν το φορτηγό, το οποίο τελικά αναποδογύρισε περίπου 30 πόδια από την ξηρά, αφήνοντας τον οδηγό πάνω στο όχημα.

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