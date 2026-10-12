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Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου αποκαλύφθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2022 στον Κολωνό. Ένα κορίτσι μόλις 12 ετών βρέθηκε στο επίκεντρο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ η έρευνα επεκτάθηκε σε δεκάδες υπόπτους. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτικές αντιπαραθέσεις και πολυετείς δικαστικές διαδικασίες.

Ο καταστηματάρχης και η πρωτόδικη καταδίκη

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Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ηλίας Μίχος, ιδιοκτήτης καταστήματος στον Κολωνό. Τον Μάρτιο του 2024 κρίθηκε ένοχος, μεταξύ άλλων, για βιασμό και μαστροπεία και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και πρόσθετη πολυετή ποινή. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα ρεπορτάζ, κρατείται στις φυλακές Γρεβενών. Η απόφαση εξετάζεται σε δεύτερο βαθμό.

Η μητέρα: Προφυλάκιση, αθώωση και έφεση

Η μητέρα συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2022 και προφυλακίστηκε, κατηγορούμενη ότι συμμετείχε στην εκμετάλλευση της κόρης της. Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες. Τον Μάρτιο του 2024 αθωώθηκε πρωτόδικα από τις κατηγορίες της διακεκριμένης μαστροπείας και της πορνογραφίας ανηλίκου. Καταδικάστηκε για πλημμεληματική εκβίαση της συζύγου του Μίχου σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών και αποφυλακίστηκε τον Απρίλιο του 2024. Η Εισαγγελία άσκησε έφεση κατά της αθώωσης για μαστροπεία. Συνεπώς η συγκεκριμένη κατηγορία παραμένει δικαστικά εκκρεμής και δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεδειγμένη.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι

Η βασική δικογραφία περιλάμβανε και άλλον άνδρα, ο οποίος καταδικάστηκε για μαστροπεία και αδικήματα σχετικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου. Άλλοι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολυετείς ποινές, με ορισμένους να λαμβάνουν αναστολή εκτέλεσης μέχρι την έφεση. Σε χωριστή δίκη τον Νοέμβριο του 2024, έντεκα από δεκαεπτά κατηγορουμένους κρίθηκαν ένοχοι και έξι αθωώθηκαν λόγω αμφιβολιών.

Οι πολιτικές διασυνδέσεις και το «πελατολόγιο»

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Ο Μίχος είχε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία, από την οποία διαγράφηκε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες του με πολιτικά πρόσωπα. Επίσης αναφέρθηκε διαγραφή μέλους του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με στοιχεία της έρευνας. Στον δημόσιο διάλογο κυκλοφόρησαν αναφορές σε κατάλογο 212 προσώπων. Ωστόσο, η καταγραφή ονόματος σε επαφές ή υπό διερεύνηση συνομιλίες δεν αποδεικνύει συμμετοχή σε έγκλημα.

Τα ψηφιακά στοιχεία και οι χρηματικές συναλλαγές

Οι αστυνομικές αρχές εξέτασαν ηλεκτρονικές συνομιλίες, διαδικτυακά προφίλ, καταθέσεις και οικονομικά στοιχεία για να ταυτοποιήσουν υπόπτους. Δημοσιεύματα της περιόδου αναφέρθηκαν σε χρηματικά ποσά για συναντήσεις. Η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων ανήκει στα δικαστήρια και πρέπει να διαχωρίζεται από καταγγελίες ή δημοσιογραφικές πληροφορίες.

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Τι εκκρεμεί σήμερα

Η δευτεροβάθμια διαδικασία έχει αναφερθεί ότι προσδιορίστηκε για τις 16 Νοεμβρίου 2026. Η μητέρα είναι ελεύθερη μετά την αποφυλάκισή της, ενώ ο βασικός καταδικασμένος παραμένει κρατούμενος σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα δημοσιοποιημένα στοιχεία για την τωρινή κατοικία ή εργασία της μητέρας. Η προστασία της ταυτότητας και της ιδιωτικής ζωής της ανήλικης είναι απαραίτητη.

Το ουσιαστικό ερώτημα

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Πέρα από την απόδοση ποινικών ευθυνών, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη έγκαιρης ανίχνευσης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, αποτελεσματικής προστασίας των θυμάτων και αποφυγής νέου τραυματισμού τους κατά τη δικαστική διαδικασία.

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