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Ο ηθοποιός αρνείται τις κατηγορίες για τις σεξουαλικές επιθέσεις που φέρεται να διέπραξε στο σπίτι του κατά τη διάρκεια πρόβας.

Η ανακρίτρια έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την παραπομπή του, έπειτα από έρευνες πέντε ετών για τις καταγγελίες της Αρνούλ.

Ο Ντεπαρντιέ αντιμετωπίζει επίσης νέες καταγγελίες για ομαδικό βιασμό, ενώ έχει ήδη καταδικαστεί σε προηγούμενη υπόθεση για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες.

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Το Εφετείο των Παρισιών αποφάσισε να παραπέμψει σε δίκη τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ για τον βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ, η οποία κατηγορεί τον γνωστό ηθοποιό ότι την κακοποίησε σεξουαλικά στο σπίτι του, όταν εκείνη ήταν 22 ετών, στις 7 Αυγούστου του 2018. Ο 77χρονος απορρίπτει τις κατηγορίες, όπως αναφέρει η Figaro.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό

Όπως καταγγέλλειη ηθοποιός, είχε πάει στο σπίτι του ηθοποιού για να κάνουν πρόβα για μία θεατρική παράσταση. Εκεί βιάστηκε από τον Ντεπαρντιέ, τότε 69 ετών, τον οποίο γνώριζε ήδη πολλά χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα της.

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Αποφασισμένη να λάβει εξηγήσεις, επέστρεψε ξανά στο σπίτι του στις 13 Αυγούστου, οπού υπέστη νέες σεξουαλικές επιθέσεις από τον ηθοποιό. Λίγο μετά, η Αρνούλ κατήγγειλε τα περιστατικά αυτά στις αρχές.

Ένας δικαστής έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε ο ηθοποιός να παραπεμφθεί σε δίκη για δύο κατηγορίες «βιασμού».

Έπειτα από πέντε χρόνια ερευνών, ανακρίτρια διέταξε την παραπομπή του σε δίκη ενώπιον περιφερειακού κακουργιοδικείου (cour criminelle départementale) για βιασμούς που τελέστηκαν μέσω «ψυχολογικού καταναγκασμού, ο οποίος προέκυψε από μια κατάσταση σοκ που εμπόδισε τη Σαρλότ Αρνούλ να ξεφύγει από τον ηθοποιό».

Να σημειωθεί ότι το Εφετείο απάλλαξε τον Ντεπαρντιέ για περιστατικά που κατήγγειλε η ηθοποιός και φέρονται να έλαβαν χώρα τη δεύτερη φορά που πήγε σπίτι του, στις 13 Αυγούστου 2018.

Κι άλλες κατηγορίες

Εκτός από τη Σαρλότ Αρνούλ, ο ηθοποιός είναι αντιμέτωπος και με άλλες κατηγορίες τα τελευταία οκτώ χρόνια. Η αστυνομία εξετάζει μία μήνυση που υπέβαλε τον Μάιο του 2025 μια ηθοποιός που κατηγορεί τον Ντεπαρντιέ για ομαδικό βιασμό, με φερόμενη συνέργεια, μεταξύ άλλων, του συγγραφέα Μισέλ Ουελμπέκ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Thalasso» το 2018 στη Γαλλία.

BREAKING: French actor Gérard Depardieu will face trial on charges of raping actress Charlotte Arnould in 2018. https://t.co/U9PKAV3bpC https://t.co/LO8pCfceMN Advertisement November 26, 2026

Ο ηθοποιός έχει επίσης ήδη δικαστεί σε μια άλλη υπόθεση. Τον Μάιο του 2025, καταδικάστηκε για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών στα γυρίσματα της ταινίας «Les Volets verts» το 2021.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή, ενώ τον υποχρέωσε να καταβάλει περισσότερα από 10.000 ευρώ ως αποζημίωση σε καθεμία από τις δύο γυναίκες. Παράλληλα, διέταξε την εγγραφή του στο γαλλικό δικαστικό μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.

Στη συνέχεια ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεση μετά το βίντεο που τον έδειχνε να παρενοχλεί σεξουαλικά κομπάρσο και ζήτησε«βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη από όσες και όσους ενδεχομένως υπέφεραν εξαιτίας αυτού».

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Πληροφορίες από: Figaro, Ici