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Μια υπόθεση βιασμού μαθήτριας γυμνασίου στα Χανιά ερευνούν με ιδιαίτερη προσοχή τις τελευταίες μέρες οι δικαστικές Αρχές, μετά από καταγγελία στην αστυνομία που διαβιβάστηκε στην ασφάλεια, όπως αποκαλύπτει σήμερα το zarpanews.gr.

Ο φερόμενος δράστης είναι κι αυτός ανήλικος, 17 ετών, ενώ τα δύο παιδιά είναι μέλη του ίδιου νοικοκυριού, συμβιούν σε κοινό οικογενειακό σχήμα, χωρίς καμία εξ αίματος σχέση μεταξύ τους.

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Ο 17χρονος συνελήφθη και σήμερα Παρασκευή οδηγήθηκε σε ανακριτή και εισαγγελέα, κατηγορούμενος για υπόθεση βιασμού, με την σχηματισθείσσα σε βάρος του δικογραφία και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις για τα καταγγελόμενα, μέσα σε όλο το πλαίσιο αυξημένης προστασίας και των διευρυμένων δικαιωμάτων που του εξασφαλίζει η ανηλικότητά του ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη, με σειρά περιοριστικών όρων.

Παράλληλα, η φερόμενη παθούσα απομακρύνθηκε προσωρινά από το περιβάλλον μέχρι οι υπηρεσίες να αποφανθούν ως προς τις συνθήκες μέσα στις οποίες καταγγέλονται ότι συνέβαιναν επαναλαμβανόμενοι βιασμοί της ανήλικης από τον επίσης ανήλικο για μεγάλο χρονικό διάστημα.