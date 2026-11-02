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Ο σύζυγος του θύματος κατέγραφε τις πράξεις αυτές σε πάνω από ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία μοιραζόταν σε διαδικτυακές εφαρμογές με άλλους άνδρες.

Ο κύριος κατηγορούμενος ομολόγησε την ενοχή του για εξήντα αδικήματα, ενώ οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες για βιασμό και συνωμοσία σε βάρος της γυναίκας.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη περίπτωση παρόμοιας σεξουαλικής κακοποίησης που εκδικάζεται το τελευταίο διάστημα στη Μεγάλη Βρετανία από τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

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Ακόμη μία υπόθεση παρόμοια με εκείνη της γυναίκας συμβόλου στη Γαλλία, Ζιζέλ Πελικό, αποκαλύφθηκε στη Βρετανία, όπου ένας άνδρας νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για περισσότερα από 20 χρόνια, ενώ προσκαλούσε αγνώστους να συμμετάσχουν στην σεξουαλική κακοποίηση της γυναίκας εν αγνοία της.

Στο δικαστήριο του Μάντσεστερ στη Βρετανία δικάζονται εννέα άνδρες, κατηγορούμενοι για διάφορα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος της γυναίκας αυτής. Ο σύζυγός της, ηλικίας περίπου 60 ετών, δεν κατονομάζεται προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα του θύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε στο κινητό του τηλέφωνο πάνω από ένα εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο από την σεξουαλική κακοποίησή της συζύγου του, όπως κατατέθηκε σήμερα στο δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση αυτή.

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Ο σύζυγος βιντεοσκοπούσε και μοιραζόταν φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο και σε διάφορες εφαρμογές, «με άλλους άνδρες με τις ίδιες αντιλήψεις» είπε η εισαγγελέας Λουίζ Όουκλι. Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνωμοτούσαν επί χρόνια μαζί του για να χορηγεί διάφορες ουσίες στη γυναίκα, προκειμένου να την κακοποιεί.

Στη συνέχεια, από το 2023 και μετά, ο σύζυγος άρχισε να τους προσκαλεί στο σπίτι της οικογένειας όπου βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του και τους άλλους άνδρες να κακοποιούν την αναίσθητη γυναίκα.

Αυτή είναι η δεύτερη παρόμοια υπόθεση που εκδικάζεται αυτές τις ημέρες στη Μεγάλη Βρετανία. Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε στο Γουίντσεστερ της νότιας Αγγλίας η δίκη τεσσάρων άλλων ανδρών.

Στο Μάντσεστερ, η εισαγγελέας εξήγησε στους ενόρκους ότι το κινητό τηλέφωνο του 60χρονου, που κατασχέθηκε μετά τη σύλληψή του, ισοδυναμούσε με ομολογία των πράξεων του αφού περιείχε «βάρβαρες» εικόνες, ορισμένες από το 2004.

«Υπήρχαν περισσότερες από 1 εκατομμύριο φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν την κακοποίηση της συζύγου, όχι μόνο από τον ίδιο αλλά και από άλλους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σήμερα στο εδώλιο», πρόσθεσε.

Ο σύζυγος δήλωσε ένοχος τον Σεπτέμβριο για περίπου 60 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτήν της χορήγησης μιας ουσίας με σκοπό «να την αποχαυνώσει ή να την ελέγξει».

Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι δήλωσαν επίσης ένοχοι για διάφορα αδικήματα, όμως οι υπόλοιποι εννέα, ηλικίας από 28 μέχρι 70 ετών, αρνούνται τον βιασμό, τη σεξουαλική επίθεση και τη συνωμοσία για χορήγηση ουσιών.

Μεταξύ αυτών είναι ένας γιατρός, ένας οδηγός ταξί, ένας εργαζόμενος σε πρακτορείο προσλήψεων προσωπικού και ένας προμηθευτής οικοδομικών υλικών.