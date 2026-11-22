Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 45χρονος άνδρας στον Βόλο παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τον βιασμό και την κατάχρηση της ανήλικης κόρης του.

Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν κατ' εξακολούθηση από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024 εκμεταλλευόμενες τη νοητική κατάσταση της ανήλικης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ενημέρωση των αρχών από εκπαιδευτικούς του σχολείου της 14χρονης σχετικά με ενδείξεις πλημμελούς γονικού ελέγχου.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει περιοριστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης προσέγγισης του παιδιού του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης τον Δεκέμβριο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης έρχεται στο φως της δημοσιότητας στον Βόλο, καθώς ένας 45χρονος πατέρας κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης κόρης του, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο και κατάχρηση ανηλίκου. Η υπόθεση παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στο εδώλιο 45χρονος στον Βόλο για τον βιασμό της ανήλικης κόρης του

Σύμφωνα με δημοσίευμα του eleftheria.gr, οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται φέρονται να διαπράχθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024, με τον 45χρονο να εκμεταλλεύεται τη νοητική κατάσταση της κόρης του, η οποία δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη όταν σημειώθηκαν τα καταγγελλόμενα περιστατικά.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται στο παραπεμπτικό Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, ο 45χρονος για να τελεί την καταγγελλόμενη πράξη σε τακτική βάση, κάθε εβδομάδα, επινόησε μια δικαιολογία προκειμένου η κόρη του «να μην παραξενευτεί από τη συμπεριφορά του και να την κρατήσει κρυφή».

Μάλιστα, η 14χρονη, έχοντας εμπιστοσύνη στον πατέρα της, ως γονέα της, «απέδωσε θετικό χαρακτήρα στην πράξη, αν και διαισθάνθηκε ότι πιθανώς δεν τυγχάνει φυσιολογική, εκφράζοντας απορία για την τέλεση αυτής της πρακτικής και από άλλους πατεράδες προς τις κόρες τους, μη αντιλαμβανόμενη τη σημασία, τη βαρύτητα και την απαξία της συντελούμενης πράξης».

Στο εδώλιο 45χρονος στον Βόλο για τον βιασμό της κόρης του (iStock)

Πράξεις που αποκαλύφθηκαν -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»- μετά από ενημερωτικό σημείωμα στην Εισαγγελία της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού Γυμνασίου του Βόλου, με αποτέλεσμα να παραγγελθεί εισαγγελική έρευνα. Με την ανήλικη να παρουσιάζει «ελλειμματική φοίτηση, ενδείξεις για πλημμελή γονικό έλεγχο και τα χαρακτηριστικά του άμεσου περιβάλλοντός της την τοποθετούσαν σε συνθήκη ελλοχεύοντος κινδύνου θυματοποίησης».

«Εκμεταλλεύτηκε τη διανοητική κατάσταση της ανήλικης κόρης του»

Σύμφωνα και με το παραπεμπτικό Βούλευμα, ο 45χρονος -από το 2016 που βρίσκεται σε διάσταση με τη γυναίκα του- ζούσε με τα δύο ανήλικα παιδιά του, μεταξύ των οποίων και η παθούσα και 14χρονη κόρη του, και φέρεται να εκμεταλλεύθηκε «την πνευματική αδυναμία και την ανωριμότητα» της ανήλικης κόρης του.

Αναλυτικότερα, ο 45χρονος παραπέμπεται για πράξεις που φέρεται να τελέσθηκαν το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024 στον Βόλο.

Όπως αναφέρεται στο Βούλευμα, «περί τη μία φορά κάθε εκάστη εβδομάδα» ο κατηγορούμενος, «ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, τέλεσε γενετήσια πράξη (σ.σ. που περιγράφεται) χωρίς τη συναίνεση» της ανήλικής κόρης του, «με σκοπό να ικανοποιήσει τη γενετήσια ορμή του δίχως να υφίσταται συναίνεση αυτής».Επίσης, «ο κατηγορούμενος, ενεργώντας με πρόθεση, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενήργησε γενετήσια πράξη με πρόσωπο που δε συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη της ηλικίας του, το οποίο του το εμπιστεύθηκαν για να το επιβλέπει και να το φυλάσσει, ενώ ήταν ενήλικος και δη πατέρας του ανηλίκου, ήτοι οικείος του, καταχρώμενος για την τέλεση της πράξης του τη διανοητική αναπηρία του ανηλίκου και συγκεκριμένα εντός της οικίας όπου διέμενε με τη μητέρα του και τα δύο τέκνα του», «εκμεταλλευόμενος τη διανοητική κατάσταση της ανήλικης κόρης του», «η οποία χαρακτηρίζεται από νοητική ικανότητα εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου και δεν είχε συμπληρώσει κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων το 14ο έτος της ηλικίας της» με πράξη που περιγράφεται «με σκοπό να ικανοποιήσει τη γενετήσια ορμή του».

Σημειώνεται, τέλος, ότι στον κατηγορούμενο είχαν επιβληθεί οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, της εμφάνισής του στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης κόρης του «σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων, μέχρι την οριστική εκδίκαση».