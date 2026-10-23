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Το παραμύθι με τίτλο Σούπερ Κωνσταντίνος περιλαμβάνει ζωγραφιές του μικρού ασθενή μαζί με τον πατέρα Νικόλαο, ο οποίος τον επισκεπτόταν τακτικά στο νοσοκομείο.

Μετά την ολοκλήρωση της αποθεραπείας του, ο μικρός Κωνσταντίνος επισκέφτηκε τον πατέρα Νικόλαο στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος για να του προσφέρει το βιβλίο του.

Ο πατέρας Νικόλαος εξέφρασε τη συγκίνησή του για την κίνηση του παιδιού, τονίζοντας την ιδιαίτερη τιμή να συμπεριληφθεί ως ήρωας στις ζωγραφιές του μικρού Κωνσταντίνου.

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Τις επισκέψεις που του έκανε ο πατέρας Νικόλαος Παπαγεωργίου όσο νοσηλευόταν στο παιδοογκολογικό του «Ιπποκρατείου» νοσοκομείου, στη Θεσσαλονίκη, αποτύπωσε σε ζωγραφιές ο μικρός Κωνσταντίνος και μαζί με άλλες ζωγραφιές δημιούργησε ένα βιβλιαράκι με το δικό του παραμύθι.

Αυτό το βιβλιαράκι ο 9χρονος Κωνσταντίνος το χάρισε στον πατέρα Νικόλαο που τον επισκέφτηκε στο γραφείο της εκκλησίας του, στο Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος που βρίσκεται στην οδό Δελφών.

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«Ο Κωνσταντίνος ήταν ένα από τα παιδιά στο νοσοκομείο που κάθε μέρα έκανε μια ζωγραφιά. Και μια μέρα έβαλε κι εμένα στα θέματα που ζωγράφιζε. Το παιδί είναι στην αποθεραπεία πλέον και χτες φεύγοντας από το νοσοκομείο με επισκέφτηκε για να μου δώσει το παραμύθι του με τις ζωγραφιές τους» είπε στο thestival.gr ο πατέρας Νικόλαος προσθέτοντας ότι συγκινήθηκε από την χειρονομία του μικρού Κωνσταντίνου.

Το παραμύθι του μικρού Κωνσταντίνου τιτλοφορείται «ΣΟΥΠΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» έχοντας ζωγραφισμένο έναν σούπερ ήρωα με μια κόκκινη κάπα. Μεταξύ των ζωγραφιών του βρίσκονται και δυο όπου ο Σούπερ Κωνσταντίνος είναι με τον πατέρα Νικόλαο. Στη μια περπατούν οι δυο τους με τον Σούπερ Κωνσταντίνο να του λέει ότι «φτάνουμε σε λίγα λεπτά» και στην άλλη να είναι παρέα μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα ο μικρός Κωνσταντίνος υπέγραψε και αφιέρωση στο βιβλίο που έδωσε στον πατέρα Νικόλαο. «Με αγάπη, Κωνσταντίνος», ενώ από κάτω ζωγράφισε μια καρδιά.

Ο πατέρας Νικόλαος επισκέπτεται τακτικά παιδιά και ενήλικες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και όπως είπε «αυτό δημιουργεί μια επικοινωνία και μια σχέση μαζί τους».

«Όταν μέσα σε όλη αυτή την δοκιμασία που περνούν τα παιδιά, σκέφτονται και μετά έρχονται να σε δουν για να σου δώσουν και κάτι από τον εαυτό τους, ασχέτως αν είσαι μέσα ή δεν είσαι μέσα, είναι πολύ συγκινητικό. Το παιδί επισκέφτηκε το «Ιππποκράτειο» για την αποθεραπεία του και μετά ήρθε στη Δελφών στην εκκλησία για να με συναντήσει και να μου δώσει το παραμύθι του, είναι συγκινητικό» τόνισε ο πατέρας Νικόλαος ενώ όπως πρόσθεσε «το παιδί, όταν νοσηλευόταν στο Παιδοογκολογικό, έγραψε ένα παραμύθι και μου έκανε την ξεχωριστή τιμή να με ζωγραφίσει ανάμεσα στους ήρωές του».

«Τον ευχαριστώ που μου έδωσε μια θέση στον κόσμο της φαντασίας του» είπε ο πατέρας Νικόλαος και όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες τα χαμόγελα και των δυο όταν συναντήθηκαν ήταν πλατιά!











