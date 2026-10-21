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Μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε, η διαιτητής του μπάσκετ Βάσω Τσαρούχα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.

Η Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την επιστροφή της από την Τουρκία όπου ήταν η διαιτητής σε αγώνα για το EuroCup.

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Εναντίον της Ελληνίδας διαιτητή είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για εμπλοκή της στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, που έχει αρχίσει να ξετυλίγεται τις τελευταίες ώρες.

Μετά από τρίμηνη εισαγγελική έρευνα, έφτασε η ώρα των συλλήψεων, με την Τσαρούχα να είναι η μια εκ των δύο διαιτητών που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.