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Παρά το προβάδισμα επτά πόντων που απέκτησε η Ελλάδα στο τέλος του έξτρα πενταλέπτου, οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη και τις εύστοχες βολές τους.

Ο τραυματισμός του Ντίνου Μήτογλου και η αστοχία της ελληνικής ομάδας καθιστούν πλέον την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξαιρετικά δύσκολη.

Για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης, η Εθνική ομάδα καλείται να κερδίσει όλους τους εναπομείναντες αγώνες της διοργάνωσης.

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Η Ελλάδα έκανε ότι μπορούσε για να χάσει το παιχνίδι με την Γεωργία μέσα από τα χέρια της, με την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Οι Έλληνες διεθνείς είχαν το προβάδισμα (88-81) στα 57 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ωστόσο τραυματισμοί και λάθη έφεραν μία ανατροπή που «πόνεσε».

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Νωρίτερα, η Ελλάδα χάρη στις δύο εύστοχες βολές του Τάιλερ Ντόρσει 1.2 δευτερόλεπτα πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, ισοφάρισε σε 75-75 και έστειλε το παιχνίδι – «θρίλερ» στην παράταση.

Πλέον η Εθνική Ομάδα χρειάζεται να κάνει ισάριθμες νίκες μέχρι το τέλος των υποχρεώσεών της προκειμένου να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, ακόμα και να κάνει το απόλυτο, η Εθνική θα χρειαστεί συνδυασμό αποτελεσμάτων, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο στην τελική φάση.

Το παιχνίδι:

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε με διάθεση να επιβάλει γρήγορο ρυθμό και να πάρει από νωρίς το προβάδισμα απέναντι στη Γεωργία. Στο ξεκίνημα ξεχώρισε και η επιθυμία του Τάιλερ Ντόρσεϊ να επιστρέψει δυναμικά στη δράση, έπειτα από το μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απουσίας του. Μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής παραγωγής, οδηγώντας την Ελλάδα στο 15-11 (6′). Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Χουγκάζ, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο +7 για την ελληνική ομάδα (27-20).

Η Γεωργία, ωστόσο, δεν είχε πρόθεση να παραδώσει εύκολα τα όπλα. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους και με επιμέρους σκορ 10-2 στα πρώτα τρία λεπτά της δεύτερης περιόδου ανέτρεψαν την κατάσταση, περνώντας μπροστά με 29-30. Η Εθνική έχασε τον ρυθμό και την ενέργεια που είχε παρουσιάσει στο πρώτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να βρεθεί ακόμη και στο -5 (26-31).

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, η επιθετική λειτουργία της Εθνικής παρουσίασε βελτίωση, όμως τα αμυντικά προβλήματα παρέμειναν. Η Γεωργία κατάφερε να προηγηθεί με τέσσερις πόντους (49-53) στο 27′, ενώ έκλεισε την τρίτη περίοδο διατηρώντας το προβάδισμα (59-61). Ο Μαρκίς Ριντ είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο με 18 πόντους, με τον Σενγκέλια να προσθέτει άλλους 15, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Σανάντζε και Οτσκικίτζε.

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Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για την Ελλάδα στην τελευταία περίοδο. Η αστοχία από την περιφέρεια συνεχίστηκε και η Γεωργία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, φτάνοντας για πρώτη φορά στο +6 (59-65) (34′). Ο Σπανούλης επέλεξε να περιορίσει τις προσπάθειες πίσω από τα 6,75 μέτρα, καθώς τα ελληνικά σουτ δεν έβρισκαν στόχο, δίνοντας περισσότερες επιθέσεις στον Μήτογλου. Ο τελευταίος κέρδισε φάουλ, πήγε στη γραμμή των βολών και έφερε το παιχνίδι στα ίσα, στο 65-65.

Οι Γεωργιανοί πήραν ξανά προβάδισμα τριών πόντων (65-68), όμως ο Τολιόπουλος βρήκε στόχο από την περιφέρεια και ισοφάρισε.

Η Γεωργία εκμεταλλεύτηκε εκ νέου τα λάθη των διεθνών και ξέφυγε με 68-72 (38′). Η ομάδα του Αλεκσάνταρ Τζίκιτς διατήρησε το προβάδισμά της και στο 1:30 πριν από τη λήξη προηγούνταν με 70-74. Ο Ντόρσεϊ με δύο εύστοχες βολές μείωσε σε 72-74, ενώ στην επόμενη επίθεση οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να σκοράρουν, 58 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.

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Η Εθνική είχε στη συνέχεια δύο ευκαιρίες να περάσει μπροστά, με τον Παπανικολάου να αστοχεί σε δύο διαδοχικά τρίποντα στην ίδια επίθεση, το δεύτερο έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ. Άστοχη ήταν και η επόμενη προσπάθεια της Γεωργίας, με 21 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Στα 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ και πήγε στις βολές, ευστοχώντας στη μία από τις δύο για το 73-74. Οι Έλληνες διεθνείς έκαναν αμέσως φάουλ στον Κορσάντια, ο οποίος με τη σειρά του είχε 1/2 βολές, ανεβάζοντας το σκορ στο 73-75.

Η Ελλάδα το έστειλε στην παράταση

Η τελευταία επίθεση πέρασε στα χέρια της Εθνικής. Ο Τολιόπουλος δυσκολεύτηκε στην προσπάθειά του να οργανώσει την τελική ενέργεια, αλλά κατάφερε να βρει τον Ντόρσεϊ, ο οποίος κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο. Ο γκαρντ της Ελλάδας ευστόχησε στις δύο από τις τρεις βολές και ισοφάρισε σε 75-75, χωρίς όμως να καταφέρει να δώσει τη νίκη στην ομάδα του. Στα 1,2 δευτερόλεπτα που απέμεναν, η Γεωργία δεν μπόρεσε να εκδηλώσει αξιόλογη επίθεση και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση.

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Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Ελλάδα κατάφερε αρχικά να πάρει διαφορά τεσσάρων πόντων (79-75). Ωστόσο, το γήπεδο «πάγωσε» όταν ο Ντίνος Μήτογλου, στην προσπάθειά του να καρφώσει, έδειξε να τραυματίζεται και παρέμεινε για αρκετή ώρα πεσμένος στο Glass Floor.

Απίστευτη ανατροπή από την Γεωργία

Η Γεωργία ισοφάρισε σε 79-79, αλλά η Εθνική απάντησε με ένα σερί 7-0, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Λούντζη, ο οποίος πέτυχε πέντε πόντους σε αυτό το διάστημα. Με δική του καθοριστική συμβολή, η Ελλάδα έφτασε στο +7 (86-79), μόλις 1:27 πριν από την ολοκλήρωση της παράτασης, δείχνοντας να βρίσκεται κοντά σε μια πολύτιμη νίκη. Η υπόθεση, όμως, δεν είχε τελειώσει.

Η Γεωργία απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια και με ένα δικό της σερί 6-0 πλησίασε στον πόντο (88-87), 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στην εκτέλεση της δεύτερης βολής του Μαρκίς Ριντ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ πάνω στον Τόκο Σενγκέλια, καθώς τον χτύπησε με τον αγκώνα στην προσπάθειά του να πάρει θέση για το ριμπάουντ.

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Έτσι, ο αρχηγός της Γεωργίας βρέθηκε απρόσμενα στη γραμμή των βολών και με δύο εύστοχες προσπάθειες έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (88-89). Ακολούθησε κατοχή για τους φιλοξενούμενους και άμεσο φάουλ στον Ριντ, ο οποίος με μία εύστοχη βολή σε δύο προσπάθειες διαμόρφωσε το 88-91, στα 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

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Η Ελλάδα δεν κατάφερε να αντιδράσει, καθώς ο Ντόρσεϊ υπέπεσε σε λάθος και η Γεωργία κέρδισε εκ νέου βολές. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε μια οδυνηρή εξέλιξη για την Εθνική, η οποία έχασε μέσα από τα χέρια της ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει υπό έλεγχο.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 38-41, 59-61, 75-75 (κ.α.), 88-92 (παρ.)

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