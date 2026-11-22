Credits: ΕΡΤ - Στους 32 του Παγκοσμίου η Εθνική Παίδων - Πανηγυρισμοί στο γκολ του Παπασαραφιανού

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Παίδων επικράτησε του Παναμά με 2-1 στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Το σκορ άνοιξε ο Σιώζιος στο 39ο λεπτό, ενώ ο Παναμάς ισοφάρισε προσωρινά κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου.

Το νικητήριο τέρμα για την ελληνική ομάδα σημείωσε ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Με αυτή τη δεύτερη διαδοχική νίκη της, η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη έφτασε τους έξι βαθμούς στον όμιλό της.

Η επόμενη αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με αντίπαλο το Κατάρ.

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Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο συνεχίζει την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 του Κατάρ η Εθνική Παίδων. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νίκησε την Κυριακή (22/11) τον Παναμά με 2-1, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός στο 90+5′, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Στην πρώτη συμμετοχή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της, μετά το 2-1 απέναντι στην Αίγυπτο στην πρεμιέρα. Έτσι, έφτασε τους έξι βαθμούς στον όμιλό της και «σφράγισε» από νωρίς την πρόκριση στην επόμενη φάση.

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Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι διεθνείς πήραν τον έλεγχο, ασκώντας έντονη πίεση στην αντίπαλη άμυνα και προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας για τον Παναμά. Στο 8ο λεπτό ο Σούβλατζης βρήκε δίχτυα, όμως το τέρμα του δεν μέτρησε καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ. Λίγο αργότερα, στο 13′, ο Νεμπής επιχείρησε να απειλήσει με πλασέ.

Η υπεροχή της Εθνικής καρποφόρησε στο 39′. Ο Σιώζιος εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης ομάδας, έκλεψε την μπάλα έξω από την περιοχή και με ισχυρό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για το 1-0.

Η απάντηση του Παναμά λίγο έλειψε να έρθει άμεσα, καθώς στο 41′ ένα δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γείτονα.

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, η Ελλάδα συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο. Στο 64′ οι διεθνείς ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα στον Σούβλατζη, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ο αντίπαλος τερματοφύλακας αποσόβησε το 2-0, αποκρούοντας επικίνδυνη κεφαλιά.

Η λύτρωση με τον Παπασαραφιανό στο 90+5′

Η Εθνική χρειάστηκε τη συμβολή του Γείτονα στο 77′, όταν ο τερματοφύλακας πραγματοποίησε σπουδαία απόκρουση σε δυνατό σουτ του Εστέβις Λόπες. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής, ωστόσο, βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει λίγο αργότερα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Παρά την ισοφάριση, οι Έλληνες διεθνείς συνέχισαν να αναζητούν το νικητήριο γκολ και δικαιώθηκαν στις καθυστερήσεις. Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός, που είχε μπει ως αλλαγή στο 82′, βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα στο 90+5′ και με εύστοχο πλασέ διαμόρφωσε το 2-1. Ένα γκολ που χάρισε στην Ελλάδα τόσο τη νίκη όσο και την ιστορική πρόκριση στους «32».

Η τελευταία αναμέτρηση της Ελλάδας για την πρώτη φάση της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (25/11), στις 16:30 ώρα Ελλάδας, με αντίπαλο το Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο.