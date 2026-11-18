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Η διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 104 αγώνες που θα διεξαχθούν στο αθλητικό συγκρότημα Aspire Zone στη Ντόχα.

Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο τουρνουά, έχοντας κληρωθεί στον πρώτο όμιλο μαζί με το Κατάρ, τον Παναμά και την Αίγυπτο.

Οι 48 ομάδες χωρίστηκαν σε 12 ομίλους, από τους οποίους οι επικρατέστερες θα προκριθούν στη φάση των «32» για να συνεχίσουν σε νοκ-άουτ αγώνες.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι προγραμματισμένος για τις 13 Δεκεμβρίου στο στάδιο «Αχμάντ μπιν Άλι».

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Εθνικές ομάδες απ’ όλο τον πλανήτη, 48 στο σύνολο, μεταξύ αυτών και η Εθνική Παίδων, βρίσκονται στο Κατάρ και ετοιμάζονται να μπουν στη «μάχη» του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 του Κατάρ που αρχίζει την Πέμπτη (19.11.2026) στη Ντόχα.

Το πολυπόθητο τρόπαιο που θα απονεμηθεί στις 13 Δεκεμβρίου στον τελικό του σταδίου «Αχμάντ μπιν Άλι». Συνολικά, θα δοθούν 104 αγώνες στο Παγκόσμιου Κύπελλο του Κατάρ, από τους οποίους θα προκύψει η κορυφαία σε αυτές τις ηλικίες. Ανάμεσά τους -για πρώτη φορά στην ιστορία της- και η Εθνική Παίδων της Ελλάδας (U17), η οποία εξασφάλισε την συμμετοχή της μέσω των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, τον περασμένο Μάρτιο.

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Πρόκειται για τη δεύτερη από τις πέντε συνεχόμενες διοργανώσεις που θα φιλοξενήσει το Κατάρ έως το 2029, με τη συμμετοχή 48 ομάδων – μια διευρυμένη μορφή που εισήχθη πέρυσι. Επτά ομάδες θα πραγματοποιήσουν το ιστορικό τους ντεμπούτο στη διοργάνωση: Η Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, η Μοζαμβίκη, η Ρουμανία, η Σερβία, η Τανζανία και το Βιετνάμ.

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο υπερσύγχρονο αθλητικό συγκρότημα Aspire Zone, στην περιοχή Αλ Ραγιάν της Ντόχα, μέχρι και τον τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί σε στάδιο χωρητικότητας 45.000 θεατών (έδρα 7 αγώνων του Μουντιάλ του 2022). Στην Aspire θα πραγματοποιούνται έως και οκτώ αγώνες ημερησίως κατά τη φάση των ομίλων και τη φάση των «32». Αυτή η συγκέντρωση όλων των αγώνων σε έναν χώρο, αποδείχθηκε επιτυχημένη καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν ανερχόμενα ταλέντα από μία και μόνο τοποθεσία.

Στόχος της Εθνικής Ελλάδας είναι να συνεχιστεί το ταξίδι αυτό και μετά το τέλος της φάσης των ομίλων (27.11.2026). Η παρουσία στους «32» θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη γι’ αυτήν την εξαιρετική φουρνιά ποδοσφαιριστών, που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συμμετοχή τους για λόγους ασφαλείας και τη θέση τους πήρε η Δομικινακή Δημοκρατία. Έτσι, οι 48 συμμετέχουσες και οι συνομοσπονδίες τους, είναι οι εξής:

AFC (Ασία): Αυστραλία, Κίνα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Τατζικιστάν, Ουζμπεκιστάν, Βιετνάμ.

CAF (Αφρική): Αλγερία, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Μάλι, Μαρόκο, Μοζαμβίκη, Σενεγάλη, Τανζανία, Ουγκάντα.

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CONCACAF (Βόρεια και Κεντρική Αμερική και Καραϊβική): Κόστα Ρίκα, Κούβα, Αϊτή, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Παναμάς, Δομινικανή Δημοκρατία.

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Ισημερινός, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα.

OFC (Ωκεανία): Φίτζι, Νέα Καληδονία, Νέα Ζηλανδία.

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UEFA (Ευρώπη): Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Ιρλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Ισπανία.

Σύστημα διεξαγωγής τελικής φάσης

Οι 48 ομάδες κληρώθηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32» και στη συνέχεια το τουρνουά θα συνεχιστεί με νοκ-άουτ αγώνες.

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Οι όμιλοι

1ος όμιλος: Κατάρ, Παναμάς, Αίγυπτος, Ελλάδα

2ος όμιλος: Νότια Κορέα, Ουγκάντα, Νέα Καληδονία, Ισημερινός

3ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστραλία, Μοζαμβίκη, Δανία

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4ος όμιλος: Γαλλία, Αϊτή, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη

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5ος όμιλος: Ιταλία, Τζαμάικα, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν

6ος όμιλος: Σενεγάλη, Κροατία, Κούβα, Τατζικιστάν

7ος όμιλος: Μάλι, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Βιετνάμ

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8ος όμιλος: Ισπανία, Κίνα, Φίτζι, Μαρόκο

9ος όμιλος: Βραζιλία, Ιρλανδία, Τανζανία, Κόστα Ρίκα

10ος όμιλος: ΗΠΑ, Μαυροβούνιο, Χιλή, Αλγερία

11ος όμιλος: Μεξικό, Ρουμανία, Καμερούν, Βενεζουέλα

12ος όμιλος: Ιαπωνία, Κολομβία, Σερβία, Ονδούρα