Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Ελπίδων προκρίθηκε στην τελική φάση του EURO U21 του 2027, επικρατώντας της Ισλανδίας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι.

Η αναμέτρηση έληξε ισόπαλη 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση, επαναλαμβάνοντας το σκορ του πρώτου αγώνα.

Ο Κώστας Κωστούλας ισοφάρισε για την Ελλάδα στις καθυστερήσεις του αγώνα, οδηγώντας την αναμέτρηση στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο τερματοφύλακας Μπότης πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην τελική επικράτηση της ελληνικής ομάδας.

Με αυτή την επιτυχία, η Εθνική Ελπίδων επιστρέφει σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 25 χρόνια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα σπουδαίο επίτευγμα πανηγυρίζει η Εθνική Ελπίδων, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του EURO U21 2027, επικρατώντας της Ισλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι. Η κανονική διάρκεια της ρεβάνς στη Λεωφόρο ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1, αποτέλεσμα που παρέμεινε και μετά την παράταση, με την ελληνική ομάδα να παίρνει τελικά το πολυπόθητο εισιτήριο από τα έντεκα βήματα.

Η Εθνική Ελπίδων (U21) επιστρέφει σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έπειτα από 25 χρόνια! Σε μια αναμέτρηση με συγκλονιστική εξέλιξη στο «Απόστολος Νικολαΐδης», η Ελλάδα επικράτησε της Ισλανδίας με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι και εξασφάλισε το εισιτήριο για το EURO U21 του 2027, το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Αλβανία και τη Σερβία.

Advertisement

Advertisement

Η κανονική διάρκεια και η παράταση ολοκληρώθηκαν με το ίδιο σκορ που είχε διαμορφωθεί και στην πρώτη αναμέτρηση στο Ρέικιαβικ (1-1), με αποτέλεσμα η πρόκριση να κριθεί από την άσπρη βούλα. Ο Γκούντγιονσεν έβαλε μπροστά την Ισλανδία, όμως ο Κώστας Κωστούλας βρήκε δίχτυα στο 90+1′ και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί δεν άλλαξε κάτι, με την Ελλάδα να αποδεικνύεται πιο ψύχραιμη στη «ρώσικη ρουλέτα» και να πανηγυρίζει μια σπουδαία πρόκριση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη γαλανόλευκη ήταν ο Μπότης, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή και στα δύο παιχνίδια, πραγματοποιώντας σημαντικές επεμβάσεις, ενώ έδωσε ξανά λύσεις και στη διαδικασία των πέναλτι.

Η πρώτη αξιόλογη επιθετική προσπάθεια ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Κόσιτς να επιχειρεί ένα σουτ που πέρασε αρκετά πάνω από την εστία του Μπότη. Η Ελλάδα απάντησε με τον Πνευμονίδη, ο οποίος βρήκε χώρο για να εκτελέσει, αλλά είδε τον Πέτερσον να αποκρούει.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους καταγράφηκε λίγα λεπτά αργότερα και ήταν ελληνική. Ο Κωστούλας δημιούργησε εξαιρετικά τις προϋποθέσεις με ατομική ενέργεια από τα πλάγια και γύρισμα στην περιοχή, όμως ο Αλεξίου δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από πλεονεκτική θέση.

Παρά το καλό ξεκίνημα της γαλανόλευκης, η Ισλανδία σταδιακά ανέβασε την απόδοσή της και ισορρόπησε την κατάσταση. Οι μονομαχίες και τα λάθη κυριάρχησαν στη συνέχεια, με τους φιλοξενούμενους να αποκτούν περισσότερη παρουσία στο επιθετικό τρίτο.

Στο 27ο λεπτό, μάλιστα, έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν ο Άντερσον πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, αλλά ο Μπότης πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση. Μέχρι την ανάπαυλα δεν προέκυψε κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Advertisement

Η Ισλανδία προηγήθηκε, αλλά ο Κωστούλας έδωσε τη λύση

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Γιώργος Κυριόπουλος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και έδωσε περισσότερη ενέργεια στην ελληνική επίθεση. Παρ’ όλα αυτά, το πρώτο διάστημα της επανάληψης δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις.

Η Ισλανδία έγινε απειλητική μέσα από μια προσωπική προσπάθεια του Κόσιτς, όμως ο Κάτρης διάβασε σωστά τη φάση και απομάκρυνε σε κόρνερ. Λίγο αργότερα, ο ίδιος Έλληνας αμυντικός προσπάθησε να δώσει λύση και επιθετικά, αλλά το σουτ του στο 66ο λεπτό δεν βρήκε στόχο.

Τη στιγμή που η Εθνική έδειχνε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, ήρθε το γκολ των φιλοξενούμενων. Η ελληνική άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα, με τον Γκούντγιονσεν να γίνεται αποδέκτης της έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ να νικά τον Μπότη για το 0-1 στο 72′.

Advertisement

Με την πλάτη πλέον στον τοίχο, ο Γιάννης Ταουσιάνης προχώρησε σε επιθετική αλλαγή, περνώντας τον Μύθου αντί του Αλεξίου, προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδας στην αντίπαλη περιοχή, δίπλα στον Κούτσια.

Η επιλογή του προπονητή της Εθνικής αποδείχθηκε καθοριστική. Στο 90+1′, ο Κυριόπουλος επιχείρησε σέντρα από τα αριστερά, ο Μύθου πήρε την πρώτη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Κωστούλας με νέα κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, ξεσηκώνοντας τη Λεωφόρο!

Οι ευκαιρίες της παράτασης και η λύτρωση στα πέναλτι

Το γκολ της ισοφάρισης έδωσε νέα πνοή στην ελληνική ομάδα, ωστόσο τα επιπλέον 30 λεπτά δεν ήταν αρκετά για να αναδείξουν νικητή.

Advertisement

Στο πρώτο μέρος της παράτασης, η Ελλάδα πλησίασε στην ανατροπή με τον Κούτσια, ο οποίος επιχείρησε μια εντυπωσιακή προσπάθεια για να αιφνιδιάσει τον Πέτερσον. Η Ισλανδία απάντησε στις καθυστερήσεις, σε μια φάση μεγάλης αναστάτωσης μπροστά από την ελληνική εστία, με τον Μπότη και τα δοκάρια να αποτρέπουν διαδοχικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης ο ρυθμός έπεσε, οι δύο ομάδες δεν βρήκαν κάποια μεγάλη ευκαιρία και έτσι όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, η Εθνική Ελπίδων διατήρησε την ψυχραιμία της, επικράτησε με 5-4 και πανηγύρισε μια τεράστια πρόκριση, επιστρέφοντας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21!

Advertisement

ΕΛΛΑΔΑ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κωστούλας, Κάτρης (100΄ Κεραμίτσης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου (76΄ Μύθου), Γκούμας (67΄ Μπρέγκου), Μουζακίτης, Κοντούρης, Πνευμονίδης (46΄ Κυριόπουλος), Παπακανέλλος (46΄ Καλοσκάμης), Κούτσιας (67΄ Αλμύρας).

Advertisement

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Όλαφουρ Κρίστιανσον): Πέτερσον, Κάρλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον, Κρίστιανσον, Σίγκουρντσον (67΄ Χάραλντσον), Τ. Ρόμπερτσον (84΄ Μικάελσον), Γκούντγιονσεν (84΄ Λ. Ρόμπερτσον), Κόσιτς (67΄ Γκούντμουντσον), Τορστέινσον, Άντρεσον (73΄ Ντάντασον).

Τα πέναλτι

0-0 Απόκρουση Μπότη

1-0 Γκολ Μύθου

1-1 Γκολ Μικάελσον

2-1 Γκολ Κούτσιας

2-2 Γκολ Κάρλσον

3-2 Γκολ Κωστούλας

3-3 Γκολ Γκούντμουντσον

4-3 Γκολ Καλοσκάμης

4-4 Γκολ Χάραλντσον

5-4 Γκολ Μουζακίτης

Advertisement