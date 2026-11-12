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Η Εθνική Ελπίδων στάθηκε όρθια στην Ισπανδία και μετά το εκτός έδρας 1-1 απέχει ένα βήμα από την συμμετοχή της στην τελική φάση του Euro U21, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια. Ωστόσο, για να φτάσει στον στόχο της, θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ισλανδών στην ρεβάνς της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι μία από τις οκτώ ομάδες που διεκδικούν μέσω playoffs τα τέσσερα εναπομείναντα εισιτήρια για το Euro U21, με την τελική φάση να διεξάγεται στην Αλβανία και τη Σερβία τον Ιούνιο του 2027.

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Η ρεβάνς του Ελλάδα – Ισλανδία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (16/11) στις 19:00, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», εκεί όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Εφόσον τα καταφέρει, η Εθνική θα επιστρέψει στο Euro U21, όπου έχει αγωνιστεί τρεις φορές στο παρελθόν, με πιο αξιοσημείωτη την παρουσία του 1998, όταν έφτασε μέχρι τον τελικό.

Μέχρι στιγμής, 12 εθνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στην τελική φάση της διοργάνωσης. Εκτός από την Αλβανία και την Σερβία που έχουν αναλάβει την φιλοξενία του Euro U21, την πρόκριση έχουν ήδη σφραγίσει η Αγγλία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Πορτογαλία.

Οι τέσσερις θέσεις που απομένουν θα καλυφθούν από τις νικήτριες των ισάριθμων ζευγαριών των playoffs. Πέρα από την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισλανδία, στη μάχη της πρόκρισης βρίσκονται επίσης η Τουρκία με την Τσεχία, η Φινλανδία με την Ιρλανδία και η Δανία με την Ολλανδία.