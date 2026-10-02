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Ο Κάρλο Αντσελότι κατέχει την πρώτη θέση της λίστας με ετήσιες απολαβές που φτάνουν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση ακολουθούν ο Γιούργκεν Κλοπ και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο με επτά και 6,8 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βρίσκεται στην ενδέκατη θέση της κατάταξης με ετήσιες απολαβές ύψους 900.000 ευρώ.

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Τα ποσά που φέρονται να λαμβάνουν οι προπονητές των εθνικών ομάδων αποκάλυψε η γερμανική «Bild», παρουσιάζοντας τη σχετική λίστα με τις ετήσιες απολαβές των ομοσπονδιακών τεχνικών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την Εθνική Βραζιλίας, φέρεται να αμείβεται με 10 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή εθνικής ομάδας.

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Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος στην πρώτη του παρουσία ως ομοσπονδιακός τεχνικός φέρεται να λαμβάνει 7 εκατ. ευρώ ετησίως από τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τρίτος είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο με απολαβές 6,8 εκατ. ευρώ από την Εθνική των ΗΠΑ, ενώ στην τέταρτη θέση συναντάται ο Τόμας Τούχελ, με ετήσιες απολαβές 6 εκατ. ευρώ ως προπονητής της Αγγλίας.

Στην πρώτη πεντάδα ο Ντε Λα Φουέντε

Την πέμπτη θέση καταλαμβάνει ο Λουίς ντε λα Φουέντε, με τον Ισπανό τεχνικό να φέρεται να αμείβεται με 5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Ακολουθεί στην έκτη θέση ο Ζόρζε Ζεσούς, με ετήσιες απολαβές 4 εκατ. ευρώ, ενώ στην έβδομη βρίσκεται ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος σύμφωνα με τη «Bild» λαμβάνει 3,6 εκατ. ευρώ από τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Την όγδοη θέση καταλαμβάνει ο Τσάβι Ερνάντεθ, με τον πρώην τεχνικό της Μπαρτσελόνα και νυν ομοσπονδιακό προπονητή της Ολλανδίας να αμείβεται με 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στην ένατη θέση βρίσκεται ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος φέρεται να λαμβάνει 2,3 εκατ. ευρώ τον χρόνο από την Αργεντινή, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνει ο Ραλφ Ράνγκνικ της Αυστρίας με 2 εκατ. ευρώ.

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Στην 11η θέση ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται αμέσως κάτω από την πρώτη δεκάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η «Bild», ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας λαμβάνει 900.000 ευρώ ετησίως.

Το ποσό αυτό τον τοποθετεί στην 11η θέση της σχετικής λίστας, με τον Σέρβο προπονητή να έχει ως βασικό στόχο την επιστροφή της Εθνικής Ελλάδας στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Η διαφορά στις απολαβές σε σχέση με τους κορυφαία αμειβόμενους ομοσπονδιακούς τεχνικούς είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με τον Κάρλο Αντσελότι να βρίσκεται στην κορυφή με ετήσιο συμβόλαιο που, σύμφωνα πάντα με το γερμανικό δημοσίευμα, αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ.

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