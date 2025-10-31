Για απόπειρα πώλησης κλεμμένων κοσμημάτων του Λούβρου σε ισραηλινή εταιρεία κάνει λόγο αποκλειστικό δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας BILD.

Μετά την κλοπή του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, η γαλλική αστυνομία έχει συλλάβει μέχρι στιγμής 7 άτομα, όμως τα κλεμμένα κοσμήματα του Στέμματος παραμένουν άφαντα.

Advertisement

Advertisement

Η φερόμενη προσέγγιση των κλεφτών σε ισραηλινή εταιρεία

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας, μέρος της λείας προσφέρθηκε στην ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας CGI Group μέσω του Darknet, του σκοτεινού διαδικτύου όπου συχνά γίνονται παράνομες συναλλαγές.

Ο διευθυντής της CGI, Zvika Nave, υποστήριξε στο γερμανικό ΜΜΕ ότι πέντε ημέρες μετά την διάρρηξη, ένα άτομο που ισχυριζόταν πως εκπροσωπεί τους δράστες επικοινώνησε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας, προτείνοντας διαπραγμάτευση στο Darknet για την πώληση των κλοπιμαίων. «Μας έδωσαν προθεσμία 24 ωρών να απαντήσουμε», δήλωσε ο Nave, προσθέτοντας ότι η CGI είχε προσληφθεί από ανώνυμο τρίτο πρόσωπο συνδεδεμένο με το Λούβρο για να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών, αν και το Λούβρο αρνήθηκε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.

Σύμφωνα με τη BILD, υπάρχουν στιγμιότυπα οθόνης από την επικοινωνία, όπου ο φερόμενος ως μεσάζοντας γράφει: «Έχουμε τα κοσμήματα. Είμαστε έτοιμοι να τα επιστρέψουμε. Δεν διαπραγματευόμαστε την τιμή και τους όρους.»

Η προειδοποίηση για το Λούβρο

Ο Nave δήλωσε πως η προσφορά θεωρήθηκε αξιόπιστη και ότι το άτομο φερόταν όντως να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον μέρος των κλεμμένων αντικειμένων, ανεκτίμητης ιστορικής αξίας που εκλάπησαν από την γκαλερί του Ναπολέοντα στο Λούβρο.

Η CGI, υπό την προεδρία του πρώην επικεφαλής της Μοσάντ Ya’akov Peri, έχει ήδη διακριθεί σε υποθέσεις ανάκτησης κλοπιμαίων. Εντυπωσιακό είναι ότι ήδη από τον Αύγουστο, ο Nave είχε προειδοποιήσει, μιλώντας σε ιταλική εφημερίδα για επικείμενη ληστεία στο Λούβρο, καθώς η «Μόνα Λίζα» και άλλα έργα τέχνης αποτελούσαν τότε «καυτά» θέματα στο Darknet.