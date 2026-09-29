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Η εφημερίδα BILD αποκάλυψε ότι ο πατέρας του, Βάιος, τον δίδαξε από μικρή ηλικία να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του αντί να κυνηγά μόνο προσωπικά γκολ.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης το συναισθηματικό δέσιμο του ποδοσφαιριστή με τον ΠΑΟΚ, υπενθυμίζοντας το ταξίδι του στη Γερμανία για να παρακολουθήσει αγώνα της ομάδας.

Επιπλέον, το ρεπορτάζ καταγράφει την οικογενειακή ιστορία του παίκτη, η οποία ξεκίνησε με τη μετανάστευση του προπάππου του από την Ελλάδα στο Βέλγιο το 1970.

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Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της Εθνικής ομάδας απέναντι στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποτέλεσε ξανά σημείο αναφοράς χάρη στην εμφάνισή του, ενώ και η παρουσία του στη Ντόρτμουντ, όπως είναι φυσικό, έχει προσελκύσει τα βλέμματα του γερμανικού Τύπου.

Η BILD, με αφορμή τις εμφανίσεις του 18χρονου άσου της Μπορούσια, παρουσίασε μια άγνωστη πτυχή από τα πρώτα χρόνια της ποδοσφαιρικής του διαδρομής και τη συμβουλή που του έδωσε ο πατέρας του.

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Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, ο Καρέτσας είχε εντυπωσιάσει από μικρός στο σκοράρισμα, φτάνοντας μάλιστα σε μία σεζόν να σημειώσει περισσότερα από 200 τέρματα.

Ο πατέρας του, Βάιος, φρόντισε ωστόσο από νωρίς να του περάσει μια διαφορετική νοοτροπία. Σε αρκετές περιπτώσεις τον παρότρυνε να μην ψάχνει αποκλειστικά το σουτ και το γκολ, αλλά να βλέπει και τις επιλογές που είχε γύρω του.

Το μάθημα που του έδωσε ήταν να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του και να λειτουργεί με γνώμονα το όφελος της ομάδας, αντί να κυνηγά συνεχώς την προσωπική του επίδοση.

Ταυτόχρονα, η BILD στέκεται και στη σχέση του Καρέτσα με τον ΠΑΟΚ. Τον Νοέμβριο του 2023, μετά από προπόνηση με την Γκενκ, ο νεαρός ποδοσφαιριστής ταξίδεψε μαζί με τον πατέρα του οδικώς μέχρι τη Γερμανία, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Δικεφάλου με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Μάλιστα, πατέρας και γιος επέστρεψαν στο Βέλγιο την ίδια ημέρα, ένα ταξίδι που σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα αποτυπώνει το ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο του Καρέτσα με τον ΠΑΟΚ.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στην ιστορία της οικογένειας του Έλληνα διεθνή και στην πορεία της από τη Βόρεια Ελλάδα προς το Βέλγιο.

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Ο Καρέτσας γεννήθηκε στο Γκενκ, όμως η παρουσία της οικογένειάς του στη χώρα ξεκινά αρκετές δεκαετίες νωρίτερα. Ο προπάππους του ήταν εκείνος που έφυγε το 1970 από τη Βόρεια Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στο Βέλγιο, όπου εργάστηκε στα ανθρακωρυχεία.

Στα ίδια ορυχεία εργάστηκε αργότερα και ο παππούς του, συνεχίζοντας έτσι την οικογενειακή διαδρομή στο Βέλγιο, όπου τελικά γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Πηγή: BILD

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