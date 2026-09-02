Credits: ΕΡΤ - Στιγμές από τον σοβαρό τραυματισμό της Γεωργίας Αγγελοπούλου στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Σερβία

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Ένας σοκαριστικός τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου είχε ως αποτέλεσμα να επικρατήσει η απόλυτη «παγωμάρα» στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανάμεσα στην Ελλάδα και την Σερβία.

Στις αρχές του δεύτερου σετ, η Ελληνίδα αθλήτρια υπέστη σοβαρό τραυματισμό και έδειξε να υποφέρει από τους πόνους, με τις κραυγές της να φτάνουν στα αυτιά των τηλεθεατών που παρακολουθούσαν το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας.

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Αμέσως υπήρξε μεγάλη αναστάτωση με τους γιατρούς της Εθνικής να τρέχουν στην Αγγελοπούλου, η οποία με τις κραυγές τις «λύγισε» όσους βρίσκονταν στο γήπεδο. Οι συμπαίκτριές της κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή την σοβαρότητα της κατάστασης και κάποιες από αυτές δεν άντεξαν, βάζοντας τα κλάματα.

«Παγωμάρα» υπήρξε και στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, με τον προπονητή της ομάδας και τις αθλήτριες να δείχνουν σοκαρισμένοι, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της 21χρονης, που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού και την μεταφορά της στο νοσοκομείο.