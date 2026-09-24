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Οι Σέρβοι προηγήθηκαν νωρίς στο τέταρτο λεπτό με τον Ζίφκοβιτς, εκμεταλλευόμενοι την αδράνεια της ελληνικής άμυνας.

Ο Χρήστος Τζόλης ισοφάρισε για την Ελλάδα στο 74ο λεπτό έπειτα από ασίστ του Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο Τάσος Δουβίκας διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις με κεφαλιά, ολοκληρώνοντας την προσπάθεια των διεθνών για τη νίκη.

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Η Ελλάδα πραγματοποίησε μία «ονειρική» πρεμιέρα στο Nations League, κερδίζοντας εκτός έδρας την Σερβία με 2-1. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς ισοφάρισαν αρχικά με τον Χρήστο Τζόλη μετά την ασίστ του Βαγγέλη Παυλίδη, προτού έρθει στις καθυστερήσεις ο Τάσος Δουβίκας να σφραγίσει μία φοβερή ανατροπή με κεφαλιά.

Το παιχνίδι:

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Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για την Εθνική Ομάδα καθώς μόλις στο 4ο λεπτό η Ελλάδα πλήρωσε την αδράνειά της. Οι Σέρβοι κυκλοφόρησαν ωραία την μπάλα, πριν ο Τάντιτς βρεθεί μέσα στην περιοχή από αριστερά. Βαγιαννίδης και Κουρμπέλης δεν κατάφεραν να αντιδράσουν έγκαιρα, ο Τάντιτς έβγαλε τη σέντρα και ο Ζίφκοβιτς με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι έγραψε το 1-0.

Η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα, παρουσίασε καλύτερη εικόνα, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει στο γκολ. Καρέτσας και Τζόλης δημιούργησαν αρκετά προβλήματα από τα άκρα, ενώ ο Ζαφείρης βοήθησε σημαντικά στην κυκλοφορία και την ανάπτυξη.

Οι ευκαιρίες άρχισαν να διαδέχονται η μία την άλλη. Στο 6′ ο Καρέτσας σημάδεψε το δοκάρι, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Παυλίδης δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει καλά μια φάση διαρκείας.

Ο Μιλένκοβιτς-Σάβιτς χρειάστηκε να επέμβει στο 13′, αποκρούοντας εντυπωσιακά το πλασέ του Καρέτσα. Στο 15′, έπειτα από συνεργασία Καρέτσα και Βαγιαννίδη, ο τελευταίος έβγαλε την μπάλα στον αμαρκάριστο Κωστούλα, ο οποίος αστόχησε από το ύψος του πέναλτι.

Οι διεθνείς είχαν καλό ρυθμό, κυκλοφορούσαν σωστά την μπάλα και δημιουργούσαν διαρκώς προϋποθέσεις, όμως τους έλειπε η τελική προσπάθεια. Ο Παυλίδης δεν βρήκε στόχο στο 20′, καθώς το σουτ του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ, ενώ στο 40′ ο Τζόλης υποχρέωσε ξανά τον Μιλένκοβιτς-Σάβιτς σε σπουδαία επέμβαση.

Έψαχνε το γκολ η Ελλάδα

Η εικόνα δεν άλλαξε σημαντικά στο δεύτερο μέρος. Στο 49′, μετά από εκτέλεση φάουλ του Τσιμίκα και αναστάτωση στην περιοχή, ο Ρέτσος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση αλλά δεν κατάφερε από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

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Η Ελλάδα εξακολουθούσε να έχει την κατοχή, ενώ οι Σέρβοι υποχωρούσαν και περίμεναν στο δικό τους μισό, προσπαθώντας να περιορίσουν τους χώρους.

Στο 61′ οι Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης και Κωστούλας συνεργάστηκαν άψογα, φτάνοντας στην περιοχή των γηπεδούχων, όμως το τελείωμα του Καρέτσα σταμάτησε ξανά στον Μιλένκοβιτς-Σάβιτς. Λίγο αργότερα, μετά από λάθος των Σέρβων έξω από την περιοχή, ο Παυλίδης σούταρε με το αριστερό, αλλά ο τερματοφύλακας της Σερβίας απέκρουσε ξανά.

Ο Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να κάνει ακόμη πιο επιθετικό το σχήμα του, αντικαθιστώντας τον Κωστούλα με τον Ιωαννίδη και μετατρέποντας ουσιαστικά τον σχηματισμό σε 4-4-2. Ο φορ της Σπόρτινγκ είχε και αυτός την ευκαιρία του στο 66′, όμως το πλασέ του κατέληξε πάνω στον Σέρβο γκολκίπερ.

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Τζόλης, Δουβίκας και ανατροπή

Με την Ελλάδα να πιέζει όλο και περισσότερο, η ισοφάριση έμοιαζε πλέον θέμα χρόνου. Τελικά ήρθε στο 74′ με πρωταγωνιστές τους Παυλίδη και Τζόλη. Ο φορ της Μπενφίκα κράτησε εξαιρετικά την μπάλα έξω από την περιοχή, την έστρωσε προς τα αριστερά και ο Τζόλης, αφού δημιούργησε χώρο με ατομική ενέργεια, εκτέλεσε με το αριστερό. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Ο Γιοβάνοβιτς είχε ήδη αποφασίσει να ρίξει στο παιχνίδι τους Τεττέη και Δουβίκα και δεν άλλαξε τα πλάνα του μετά την ισοφάριση. Οι δύο επιθετικοί μπήκαν αντί των Παυλίδη και Καρέτσα, με τον Τζόλη να μετακινείται στα δεξιά, τον Τεττέη στα αριστερά και τον Ιωαννίδη να κινείται πίσω από τον Δουβίκα.

Το σχήμα έγινε ιδιαίτερα επιθετικό και η Ελλάδα εξακολουθούσε να αναζητά το γκολ της νίκης. Στο 87′ έφτασε κοντά, όταν ο Τεττέη βρήκε τον Τζόλη στην αντεπίθεση, αλλά το σουτ του τελευταίου από το ύψος της περιοχής πέρασε άουτ.

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Στο 90′ ήταν η σειρά της Σερβίας να απειλήσει σοβαρά. Ο Λούκιτς σημάδεψε το δοκάρι με σουτ έξω από την περιοχή και στη συνέχεια ο Γιόβελιτς πήρε την κεφαλιά. Ο Τζολάκης, όμως, πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση και κράτησε το 1-1.

Η Ελλάδα, όμως, είχε την τελευταία λέξη. Στο 95′ ο Μιχαηλίδης έβγαλε βαθιά μπαλιά προς τον Τσιμίκα, ο οποίος έκανε τη σέντρα. Ο Δουβίκας κινήθηκε σωστά στο πρώτο δοκάρι και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ανατροπή, που έμεινε μέχρι το τέλος.

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