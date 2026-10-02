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Η Γερμανία επικράτησε με 2-0 της Σερβίας για την 3η αγωνιστική του Nations League και πλέον στρέφει την προσοχή της στο παιχνίδι με την Ελλάδα στην Τούμπα (4/10, 21:45).

Ο Γιούργκεν Κλοπ γνωρίζει πως η επικείμενη αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, θέλοντας η ομάδα του να μην επαναλάβει μια εμφάνιση ανάλογη με εκείνη της περασμένης Κυριακής στο Άουγκσμπουργκ.

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«Πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και θα στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα», τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ενόψει της αναμέτρησης με την πρωτοπόρο του ομίλου που παραμένει αήττητη.

Η νίκη στο Μόναχο και η εικόνα που παρουσίασε η Γερμανία μπορούν, σύμφωνα με τον Γιούργκεν Κλοπ, να λειτουργήσουν θετικά ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης που ακολουθεί απέναντι στην Ελλάδα και μέσα στο έντονο κλίμα της Τούμπας.

«Όταν κερδίζεις έναν αγώνα, νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη νίκη στον επόμενο απ’ ό,τι αν είχες χάσει. Δυστυχώς, ο ανθρώπινος εγκέφαλος επηρεάζεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό σε τέτοιες στιγμές. Αυτό το παιχνίδι σίγουρα βοήθησε. Θα δούμε πού ακριβώς θα οδηγήσει αυτό την Κυριακή , δεν το γνωρίζω ακόμα, φυσικά».

«Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα»

Φυσικά, ο Γερμανός ομοσπονδιακός προπονητής δεν υποτιμά την Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Εθνική είναι μία εξαιρετική ομάδα.

«Οι Έλληνες έχουν εξαιρετική ομάδα. Και μόνο οι παίκτες της επιθετικής τους γραμμής μπορούν να αγωνιστούν οπουδήποτε, όπως άλλωστε κάνουν. Είχαν αυτή την ποιότητα και απέναντί μας αμύνθηκαν πολύ χαμηλά. Δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση».

Όσον αφορά την ατμόσφαιρα που θα συναντήσει η Γερμανία στην Θεσσαλονίκη, ο Κλοπ είπε: «Τώρα πιθανότατα θα παίξουν μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα θα είναι καυτή. Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση. Θα έχει πολλή ένταση το ματς».