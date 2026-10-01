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Η Ελλάδα έκανε ιδανικό ξεκίνημα με την Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο, καθώς πήρε το προβάδισμα χάρη στο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ ο Μασούρας λίγο πριν την ανάπαυλα διπλασίασε τα τέρματα της Εθνικής.

Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική είναι φανερά ανώτερη από την Ολλανδία στο πρώτο μέρος. Αρχικά, μετά την μπαλιά του Τζολάκη, ο Μασούρας πήρε την κεφαλιά και ο Ιωαννίδης βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Ολλανδίας, κάνοντας ένα εξαιρετικό πλασέ για το 1-0.

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Μάλιστα, λίγο νωρίτερα ο «άτυχος» Χρήστος Τζόλης – αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού – σκόραρε επίσης από πλάγια θέση, ωστόσο το τέρμα του δεν μέτρησε, καθώς ο Παυλίδης ήταν εκτεθειμένος και επηρέαζε την φάση.

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ιωαννίδης εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος γύρισμα των Ολλανδών και έδωσε μία πάρε-βάλε μπαλιά στον Μασούρα, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι έκανε το 2-0 μέσα σε κλίμα αποθέωσης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ολλανδία μπήκε περισσότερο αποφασισμένη, μειώνοντας σε 2-1 με τον Φαν Ντάικ, ο οποίος σκόραρε με κεφαλιά από κόρνερ.