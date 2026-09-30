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Η ολλανδική αποστολή συνεχίζει την προετοιμασία της στη Θεσσαλονίκη με είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές, χωρίς να κληθεί κάποιος αντικαταστάτης για τον απόντα παίκτη.

Παράλληλα, ο αρχηγός της εθνικής Γερμανίας Τζόσουα Κίμιχ τέθηκε εκτός αποστολής για τις αναμετρήσεις με τη Σερβία και την Ελλάδα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τον έμπειρο μεσοαμυντικό στο πλαίσιο του εκτεταμένου ροτέισον που εφαρμόζει για τα παιχνίδια του Nations League.

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Νέο πλήγμα για την εθνική Ολλανδίας, ενόψει του αυριανού (1/10) αγώνα του Nations League εναντίον της Ελλάδας, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα της «De Telegraaf», θα απουσιάσει από τη συνάντηση.

Ο Γιαν Πολ φαν Χέκε αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας λόγω τραυματισμού και δεν θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για τον αυριανό (1/10) αγώνα του Nations League. Ο αμυντικός ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο πόδι που υπέστη κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα της περασμένης Κυριακής με τη Σερβία.

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Ο Φαν Χέκε επιχείρησε να προπονηθεί το πρωί (30/9) στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν την αναχώρηση για την Ελλάδα αλλά αναγκάστηκε να σταματήσει νωρίς. Ο αμυντικός επιστρέφει στην Tottenham Hotspur. Δεν θα κληθεί αντικαταστάτης.

Με την αποχώρηση του Φαν Χέκε, η αποστολή των «Οράνιε» ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με 23 παίκτες για τον αγώνα του Nations League την Πέμπτη κόντρα στην Ελλάδα. Η Ολλανδία θα ολοκληρώσει αυτό το διάστημα των διεθνών αγώνων την Κυριακή, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στο Αϊντχόβεν.

Η ομάδα ενισχύθηκε σήμερα με την επιστροφή του Τζίβαϊ Ζέχιελ · ο παίκτης βρισκόταν στην αποστολή κατά την έναρξη της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, αλλά αγωνίστηκε με την Κ21 εναντίον της αντίστοιχης ομάδας της Νορβηγίας την περασμένη Παρασκευή. Ο παίκτης της Φέγενορντ αναμένει ακόμη το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα των ανδρών.

Ο Γιούριεν Τίμπερ φαντάζει ως η πιο λογική επιλογή για την αντικατάστασή του στο αρχικό σχήμα, σε περίπτωση που ο Φαν Χέκε αναγκαστεί να αποχωρήσει. Ο αμυντικός της Άρσεναλ αντιμετώπιζε μικροπροβλήματα στους προσαγωγούς, αλλά αγωνίστηκε ξανά με την Ολλανδία στον αγώνα με τη Σερβία.

Η Ολλανδία έχει αντιμετωπίσει σημαντικό αριθμό τραυματισμών και αποχωρήσεων το τελευταίο διάστημα. Οι, Μάλεν και Κλάιφερτ αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν πριν από τον αγώνα με τη Γερμανία, ενώ οι, Μπρόντμπεϊ, Χεερτούιντα και Χάπκο επέστρεψαν στη συνέχεια πρόωρα στις ομάδες τους λόγω τραυματισμών.

Χωρίς τον Τζόσουα Κίμιχ τα «πάντσερ»

Εκτός μάχης για το ματς με την Εθνική Ελλάδας (04.10.2026, 21.45) στο Nations League θα μείνει για τη Γερμανία ο Τζόσουα Κίμιχ.

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Ο έμπειρος μεσοαμυντικός της Μπάγερν Μονάχου και αρχηγός της Γερμανίας θα λείψει από τα δυο επόμενα ματς της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ στο Nations League, αφού σύμφωνα με το «Kicker» έμεινε εκτός αποστολής για λόγους διαχείρισης από το τεχνικό επιτελείο.

Έτσι, ο 31χρονος Κίμιχ δεν θα αγωνιστεί στο ματς της Τούμπας κόντρα στην Εθνική Ελλάδας.

Η Γερμανία θα παραταχθεί με αρκετές αλλαγές στα δύο τελευταία παιχνίδια του συγκεκριμένου παραθύρου του Nations League, με τον Γιόσουα Κίμιχ να είναι μεταξύ των ποδοσφαιριστών που δεν θα αγωνιστούν.

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Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε σχεδιάσει εξαρχής να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον, έχοντας μάλιστα καλέσει συνολικά 44 ποδοσφαιριστές για τις υποχρεώσεις της ομάδας του.

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός των δύο αναμετρήσεων που έπονται στο «παράθυρο» Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου τον αρχηγό του, που σημαίνει πως ο άσος της Μπάγερν δεν είναι διαθέσιμος απέναντι σε Σερβία κι Ελλάδα.

Σύμφωνα με το γερμανικό Kicker, από το πρώτο γκρουπ των κληθέντων θα είναι διαθέσιμοι μόνο έξι παίκτες, οι Φιν Ντάμεν, Νίκο Σλότερμπεκ, Φίλιπ Τρόι, Γιάνικ Ένγκελχαρντ, Μπαμπασέ Κοντέ και Σερζ Γκνάμπρι.

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