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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρακολούθησε από τον πάγκο ολόκληρη τη χθεσινή (27/9) αναμέτρηση της Πορτογαλίας, η οποία επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Νορβηγίας για τη 2η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League.

Ο 41χρονος επιθετικός δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Ζόρζε Ζέσους, κάτι που είχε να συμβεί σε αγώνα της εθνικής Πορτογαλίας από το 2008. Τότε, οι Πορτογάλοι είχαν αντιμετωπίσει την Ελβετία στο Euro και είχαν γνωρίσει την ήττα με 2-0.

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Με το τελευταίο σφύριγμα στη Νορβηγία, ο Ρονάλντο κατευθύνθηκε άμεσα προς τα αποδυτήρια, χωρίς να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζόρζε Ζέσους ρωτήθηκε για την επιλογή του να κρατήσει τον αρχηγό της Πορτογαλίας στον πάγκο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

«Σκέφτηκα να τον βάλω για μισή ώρα στο τέλος, αλλά το παιχνίδι ήθελε άλλου είδους διαχείριση και θεώρησα ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή να μπει. Υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια τις επόμενες ημέρες.

Αυτό δεν έγινε για να τον προφυλάξω ενόψει συνέχειας γιατί ήταν σε κατάσταση να αγωνιστεί, απλώς πίστευα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να παίξει. Ήθελα έναν παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά. Με τη Δανία πιθανότατα θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει», τόνισε ο Ζέσους.

𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐄𝐍𝐂𝐇, 𝐒𝐓𝐈𝐋𝐋 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑 🫡©️



Cristiano Ronaldo was an unused substitute for Portugal for the first time since 2008, but could still be heard supporting his teammates from the bench 💺



🎥 @tv2sport pic.twitter.com/WHCCGaRg3Z — 433 (@433) September 27, 2026

Cristiano Ronaldo is such a bitter footballer he only cares about his achievements and not the team

Look at his reaction at full-time against Norway yesterday because the manager didn’t play him pic.twitter.com/NifMCEqbsg — 👑Kingyoungwizzy (@kingyoungwizzy) September 28, 2026