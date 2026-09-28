Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρακολούθησε από τον πάγκο ολόκληρη τη χθεσινή (27/9) αναμέτρηση της Πορτογαλίας, η οποία επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας της Νορβηγίας για τη 2η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League.
Ο 41χρονος επιθετικός δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Ζόρζε Ζέσους, κάτι που είχε να συμβεί σε αγώνα της εθνικής Πορτογαλίας από το 2008. Τότε, οι Πορτογάλοι είχαν αντιμετωπίσει την Ελβετία στο Euro και είχαν γνωρίσει την ήττα με 2-0.
Με το τελευταίο σφύριγμα στη Νορβηγία, ο Ρονάλντο κατευθύνθηκε άμεσα προς τα αποδυτήρια, χωρίς να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζόρζε Ζέσους ρωτήθηκε για την επιλογή του να κρατήσει τον αρχηγό της Πορτογαλίας στον πάγκο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.
«Σκέφτηκα να τον βάλω για μισή ώρα στο τέλος, αλλά το παιχνίδι ήθελε άλλου είδους διαχείριση και θεώρησα ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή να μπει. Υπάρχουν ακόμα δύο παιχνίδια τις επόμενες ημέρες.
Αυτό δεν έγινε για να τον προφυλάξω ενόψει συνέχειας γιατί ήταν σε κατάσταση να αγωνιστεί, απλώς πίστευα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να παίξει. Ήθελα έναν παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά. Με τη Δανία πιθανότατα θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει», τόνισε ο Ζέσους.