Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ελλάδα πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της με το 1-0 μέσα στη Γερμανία και συνεχίζει με πολύ υψηλές προσδοκίες τόσο για το φετινό Nations League, όσο και τα σημαντικότερα που ακολουθούν.

Για την εικόνα της «Νατσιονάλμανσαφτ» μίλησε μετά το παιχνίδι ένας εκ των θρύλων του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ.

Advertisement

Advertisement

Bastian Schweinsteiger: "We're no longer a top team. We're now just an average team. We no longer have players who make the difference. Even Greece have Karetsas, Tzolis, Pavlidis – for me those are players who make the difference. Hopefully Jürgen Klopp manages to develop a team… pic.twitter.com/DZHgUynvrN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 27, 2026

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η Εθνική Γερμανίας δεν διαθέτει πλέον παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Αντίθετα, στάθηκε στους Τζόλη, Καρέτσα και Παυλίδη, υπογραμμίζοντας πως η Εθνική Ελλάδας έχει πλέον ποδοσφαιριστές που αλλάζουν παιχνίδια.

«Δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα. Είμαστε απλά μια μέτρια ομάδα αυτήν τη στιγμή. Δεν έχουμε πια παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και η Ελλάδα έχει τους Καρέτσα, Τζόλη και Παυλίδη. Για εμένα, αυτοί είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ελπίζω ο Γιούργκεν Κλοπ να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρό του», σημείωσε ο πρώην μέσος της Μπάγερν Μονάχου.