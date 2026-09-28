Η Ελλάδα πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της με το 1-0 μέσα στη Γερμανία και συνεχίζει με πολύ υψηλές προσδοκίες τόσο για το φετινό Nations League, όσο και τα σημαντικότερα που ακολουθούν.
Για την εικόνα της «Νατσιονάλμανσαφτ» μίλησε μετά το παιχνίδι ένας εκ των θρύλων του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ.
Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η Εθνική Γερμανίας δεν διαθέτει πλέον παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Αντίθετα, στάθηκε στους Τζόλη, Καρέτσα και Παυλίδη, υπογραμμίζοντας πως η Εθνική Ελλάδας έχει πλέον ποδοσφαιριστές που αλλάζουν παιχνίδια.
«Δεν είμαστε πλέον κορυφαία ομάδα. Είμαστε απλά μια μέτρια ομάδα αυτήν τη στιγμή. Δεν έχουμε πια παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ακόμα και η Ελλάδα έχει τους Καρέτσα, Τζόλη και Παυλίδη. Για εμένα, αυτοί είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ελπίζω ο Γιούργκεν Κλοπ να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα που θα παίζει το ποδόσφαιρό του», σημείωσε ο πρώην μέσος της Μπάγερν Μονάχου.