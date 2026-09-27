Νέισιονς Λιγκ - Όμιλος Α2 - Γερμανία εναντίον Ελλάδας - WWK Arena, Άουγκσμπουργκ, Γερμανία - 27 Σεπτεμβρίου 2026 Ο Έλληνας Δημήτρης Κουρμπέλης πανηγυρίζει το πρώτο γκολ της ομάδας του μαζί με τους συμπαίκτες του REUTERS/Kai Pfaffenbach

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Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε μία τεράστια νίκκη με 0-1 επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της League A του Nations League, κόντρα στα προγνωστικά. Η νίκη ήρθε με ακόμα πιο εντυπωσιακό τρόπο από όσο δείχνει το σκορ, καθώς η Ελλάδα ήταν τακτικά άριστη, έφτιαξε περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες – με τον Ιωαννίδη να χάνει ένα μοναδικό τετ α τετ πριν ακόμα ανοίξει το σκορ – ενώ αμυντικά “κλείδωσε” τους Γερμανούς επί 95′ λεπτά.

Το σκορ άνοιξε στο 74′ ο Κουρμπέλης, ο οποίος μετά από ενέργεια του Τζόλη και γύρισμα από τα δεξιά, έκανε ντρίμπλα και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-1.

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Πριν από το γκολ, η Ελλάδα είχε σταθεί πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο και είχε τις ευκαιρίες της, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί δύο σημαντικές επεμβάσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος ο Τζολάκης απέκρουσε διαγώνιο σουτ του Γκνάμπρι κρατώντας το προβάδισμα.

Η Εθνική έρχεται από σημαντική εκτός έδρας νίκη με ανατροπή επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, ενώ η Γερμανία αναζητά την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, μετά την ισοπαλία 1-1 με την Ολλανδία στην πρεμιέρα.

Η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη στον όμιλο με 6 βαθμούς και υποδέχεται την ερχόμενη Πέμπτη την Ολλανδία, με αυτοπεποίθηση και φορμαρισμένη, υπό ιδανικές συνθήκες.