Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε μία τεράστια νίκκη με 0-1 επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της League A του Nations League, κόντρα στα προγνωστικά. Η νίκη ήρθε με ακόμα πιο εντυπωσιακό τρόπο από όσο δείχνει το σκορ, καθώς η Ελλάδα ήταν τακτικά άριστη, έφτιαξε περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες – με τον Ιωαννίδη να χάνει ένα μοναδικό τετ α τετ πριν ακόμα ανοίξει το σκορ – ενώ αμυντικά “κλείδωσε” τους Γερμανούς επί 95′ λεπτά.
Το σκορ άνοιξε στο 74′ ο Κουρμπέλης, ο οποίος μετά από ενέργεια του Τζόλη και γύρισμα από τα δεξιά, έκανε ντρίμπλα και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 0-1.
Πριν από το γκολ, η Ελλάδα είχε σταθεί πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο και είχε τις ευκαιρίες της, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί δύο σημαντικές επεμβάσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος ο Τζολάκης απέκρουσε διαγώνιο σουτ του Γκνάμπρι κρατώντας το προβάδισμα.
Η Εθνική έρχεται από σημαντική εκτός έδρας νίκη με ανατροπή επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, ενώ η Γερμανία αναζητά την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, μετά την ισοπαλία 1-1 με την Ολλανδία στην πρεμιέρα.
Η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη στον όμιλο με 6 βαθμούς και υποδέχεται την ερχόμενη Πέμπτη την Ολλανδία, με αυτοπεποίθηση και φορμαρισμένη, υπό ιδανικές συνθήκες.