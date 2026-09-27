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Οι παίκτες της Ιρλανδίας φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια και έσκυψαν το κεφάλι κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ.

Κατά την έναρξη του αγώνα, οι Ιρλανδοί αρνήθηκαν να ανταλλάξουν χειραψίες με τους αντιπάλους τους και δεν αντάλλαξαν αναμνηστικά λάβαρα.

Ο τερματοφύλακας Γκάβιν Μπαζούνου επέλεξε να μην συμμετάσχει στις αναμετρήσεις με το Ισραήλ, ακολουθώντας τις προσωπικές του αξίες.

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Βρέθηκαν στο χορτάρι διότι σέβονται το ποδόσφαιρο, τους συνανθρώπους τους, τον κόσμο που τους στηρίζει και γιατί μπορούν και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο να περάσουν τα μηνύματά τους.

Οι ποδοσφαιριστές της Ιρλανδίας παρατάχθηκαν τελικά απέναντι στο Ισραήλ για το Nations League, όμως πριν από την πρώτη σέντρα επέλεξαν να προβούν σε μια σειρά από συμβολικές κινήσεις για τα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

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Με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των θυμάτων της Γάζας, οι Ιρλανδοί στάθηκαν απέναντι στους Ισραηλινούς διεθνείς και, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, έσκυψαν όλοι το κεφάλι.

Το μήνυμα έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρο στην καθιερωμένη χειραψία πριν από τη σέντρα. Οι Ιρλανδοί διεθνείς αρνήθηκαν μαζικά να ανταλλάξουν χειραψίες με τους αντιπάλους τους, επιλέγοντας να κρατήσουν σαφείς αποστάσεις.

Ακόμη και στο καθιερωμένο στρίψιμο του νομίσματος ανάμεσα στους δύο αρχηγούς, έλειψε ένα από τα τυπικά στοιχεία της διαδικασίας. Δεν υπήρξε ανταλλαγή αναμνηστικών σημαιών, ενώ ο αρχηγός της Ιρλανδίας κράτησε τα χέρια του πίσω από την πλάτη.

Και ο Μπαζούνου επέλεξε να μην αγωνιστεί

Αν και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του αγώνα της Ιρλανίας κόντρα στο Ισραήλ είχε συζητηθεί έντονα τις προηγούμενες ημέρες. Τελικά οι ιρλανδοί διεθνείς αποφάσισαν τελικά να κατέβουν κανονικά στο παιχνίδι στη Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας. Δεν συμφώνησαν, όμως, όλοι.

Συγκεκριμένα, ο Γκάβιν Μπαζούνου, ο τερματοφύλακας της Μπόλτον αποφάσισε να μην συμμετάσχει στις αναμετρήσεις με το Ισραήλ, θεωρώντας ότι αυτή ήταν η επιλογή που συμβαδίζει με τις προσωπικές του αξίες.

Οι συμπαίκτες του, ωστόσο, βρέθηκαν κανονικά στο γήπεδο. Και φρόντισαν, πριν ακόμη κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι, να καταστήσουν σαφές ότι για εκείνους η συμμετοχή σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα δεν σημαίνει ότι αφήνουν έξω από το γήπεδο όσα πιστεύουν.

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Χωρίς δηλώσεις και χωρίς μεγάλα λόγια, οι κινήσεις τους πριν από τη σέντρα ήταν αρκετές για να κάνουν το δικό τους μήνυμα ορατό.

Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι, όπου κράτησαν τον λόγο τους, μετά από αίτημα χιλιάδων πολιτών, αλλά και αθλητών που είχαν στείλει επιστολές στην ομοσπονδία της χώρας.

Ireland refused to shake hands with Israel tonight and wore black armbands for the lives lost.



Gavin Bazunu went further and withdrew from the squad rather than play.



Bravo Ireland 👏👏👏 pic.twitter.com/071dUzEYSR Advertisement September 27, 2026