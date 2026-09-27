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Ο αμυντικός της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, Τζίμι Νταν, έχει καταχωριστεί ως ο τρίτος εγγεγραμμένος τερματοφύλακας της Ιρλανδίας για την αναμέτρηση της Κυριακής στο Nations League με το Ισραήλ, μετά την αποχώρηση του Γκάβιν Μπαζούνου από την ομάδα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της UEFA.



Ο αμυντικός της ΚΠΡ εμφανίζεται με τη φανέλα με τον αριθμό 23 και ως ένας από τους τρεις εγγεγραμμένους τερματοφύλακες της αποστολής, μαζί με τους Κάοϊμιν Κέλεχερ και Μαξ Ο’Λίρι.



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Ο 28χρονος δεν συμμετείχε στην ήττα από το Κόσσοβο, αλλά τώρα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα, καθώς οι κανονισμοί της UEFA απαιτούν τρεις εγγεγραμμένους τερματοφύλακες στην επίσημη αποστολή.



Το Σάββατο, ο Γκάβιν Μπαζούνου της Σαουθάμπτον αποχώρησε από την ομάδα στο Ντέμπρετσεν, μετά από μια μακρά ημέρα συζητήσεων και ψηφοφοριών σχετικά με το αν ο αγώνας με το Ισραήλ θα έπρεπε να διεξαχθεί όπως είχε προγραμματιστεί.



Σε επίσημη δήλωση που εκδόθηκε αργότερα το ίδιο βράδυ, ο παίκτης από το Δουβλίνο δήλωσε ότι εύχεται κάθε επιτυχία στην ομάδα του, αλλά θα αποσυρθεί.



«Έχω τον μέγιστο σεβασμό για κάθε έναν από τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή, το επιτελείο του και τον ιρλανδικό λαό», είπε.



«Ωστόσο, έλαβα μια απόφαση που δεν πήρα ελαφρά τη καρδία. Είμαι άνθρωπος με ισχυρή πίστη και προσπαθώ να είμαι άνθρωπος με χαρακτήρα και αρχές, γι’ αυτό θεωρώ ότι θα ήταν λάθος να συμμετάσχω στους επικείμενους αγώνες εναντίον του Ισραήλ.



Η απόφασή μου βασίζεται αποκλειστικά στην πεποίθησή μου ότι η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λάθος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στάση μου δεν είναι εναντίον του ισραηλινού λαού ή της εβραϊκής κοινότητας, αλλά εναντίον των φρικαλεοτήτων που διαπράττονται στην περιοχή.»