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Το ιστορικό ακίνητο εκτείνεται σε μια έκταση περίπου 440 στρεμμάτων και περιλαμβάνει μια επιβλητική έπαυλη γοτθικού ρυθμού που κατασκευάστηκε το 1830.

Εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη επιβεβαίωσε την αγορά, δηλώνοντας ότι η οικογένεια προσβλέπει στο να περνά περισσότερο χρόνο στο συγκεκριμένο ιστορικό ακίνητο της Ιρλανδίας.

Το παλαιότερο κάστρο της περιοχής, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, έχει συνδεθεί με μεσαιωνικούς θρύλους για μια καταπακτή που ονομαζόταν τρύπα του φόνου.

Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες αφιέρωσαν δύο δεκαετίες για την αποκατάσταση της έπαυλης, προτού την παραδώσουν στην οικογένεια του Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

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Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Πρισίλα Τσαν απέκτησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ιρλανδίας, σε μια συμφωνία εκατομμυρίων που παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πίσω όμως από το επιβλητικό Strancally Castle και το ειδυλλιακό τοπίο της κομητείας Waterford κρύβεται μια ιστορία αιώνων, καθώς η περιοχή έχει συνδεθεί με έναν ανατριχιαστικό μεσαιωνικό θρύλο για την περίφημη «τρύπα του φόνου».

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Εκπρόσωπος του Ζούκερμπεργκ επιβεβαίωσε την αγορά του Strancally Castle, υιοθετώντας σαφώς πιο αισιόδοξο τόνο από εκείνον που συνοδεύει τη σκοτεινή ιστορία της περιοχής.

Όπως ανέφερε, ο Ζούκερμπεργκ και η οικογένειά του είναι ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουν να φροντίζουν το ιστορικό ακίνητο και προσβλέπουν στο να περνούν περισσότερο χρόνο στην Ιρλανδία.

Mark Zuckerberg and his Wife Priscilla Chan have Purchased Strancally Castle Ireland.



The Meta CEO and Facebook founder reportedly acquired the roughly 440-acre property, located north of Youghal along the River Blackwater, in a multi-million-euro transaction estimated at… pic.twitter.com/jGmZNoGWO3 — SnDMedia (@SnDMediaNews) August 20, 2026

Η «τρύπα του φόνου» και ο θρύλος του παλιού κάστρου

Το παλιό Strancally Castle, που βρισκόταν περίπου 3,2 χιλιόμετρα από το σημερινό κτίριο, έχει συνδεθεί με έναν από τους πιο σκοτεινούς θρύλους της περιοχής. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, στο κάστρο υπήρχε μια κρυφή καταπακτή, γνωστή ως «murder hole» («τρύπα του φόνου»), από την οποία οι ιδιοκτήτες φέρεται να έριχναν ανυποψίαστους επισκέπτες σε μια πλημμυρισμένη σπηλιά κάτω από το κάστρο. Εκεί, τα ορμητικά νερά του ποταμού Blackwater τους παρέσερναν στον θάνατο.

Ο θρύλος αναφέρει πως οι κατακτητές του κάστρου προσκαλούσαν τοπικούς γαιοκτήμονες σε πλούσια γεύματα και, όταν εκείνοι έμπαιναν στο εσωτερικό, τους οδηγούσαν στην κρυφή παγίδα. Όταν οι ιστορίες για τις δολοφονίες διαδόθηκαν, οι καταληψίες φέρεται να εκδιώχθηκαν και το παλιό κάστρο κατεδαφίστηκε.

Η ιστορία καταγράφηκε και από τον Άγγλο συγγραφέα William Howitt το 1847. Στο βιβλίο του περιέγραψε την ανατριχιαστική μέθοδο, σημειώνοντας πως τα νερά του ποταμού κάλυπταν τις κραυγές των θυμάτων. Ωστόσο, ο ίδιος αντιμετώπιζε την αφήγηση με επιφύλαξη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται περισσότερο για τοπικό θρύλο παρά για ιστορικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

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Ο Ζούκερμπεργκ της Meta αγοράζει κάστρο του 19ου αιώνα στη νοτιοανατολική Ιρλανδία – Πηγή: Reuters

Η έπαυλη του 19ου αιώνα και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες

Το σημερινό Strancally Castle δεν είναι το ίδιο κάστρο με εκείνο που συνδέεται με τον μεσαιωνικό θρύλο της «τρύπας του φόνου». Η επιβλητική γοτθικού ρυθμού έπαυλη κατασκευάστηκε γύρω στο 1830 για τον βουλευτή των Τόρις John Keily, με το σχέδιο να φέρει την υπογραφή των αρχιτεκτόνων James και George Richard Pain, γνωστών και για έργα όπως το Dromoland Castle και το Blackrock Castle.

Το τριώροφο κτίριο διαθέτει περίπου 16.000 τετραγωνικά πόδια χώρου, ενώ το μέγεθός του αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση από την κουζίνα στην τραπεζαρία, που σύμφωνα με αναφορές φτάνει τα 4,5 λεπτά με τα πόδια.

Στη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, το κτήμα πέρασε από αρκετά χέρια. Περίπου το 1855 περιήλθε στην οικογένεια Whitelocke-Lloyd και αργότερα στην Irish Land Commission.

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Πριν από περίπου 25 χρόνια, αγοράστηκε από τον Michael Alen-Buckley, συνιδρυτή της επενδυτικής εταιρείας RAB Capital, και τη σύζυγό του Giancarla. Το ζευγάρι αφιέρωσε σχεδόν 20 χρόνια στην αποκατάσταση της ιστορικής έπαυλης, προτού την παραδώσει στον Ζούκερμπεργκ και την οικογένειά του, ευχόμενοι να απολαύσουν το «μοναδικό και ευλογημένο» αυτό μέρος.