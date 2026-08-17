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Η πρακτική αυτή προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με πέντε νεκρούς και αρκετούς σοβαρούς τραυματισμούς κοντά στο Δουβλίνο τις προηγούμενες ημέρες.

Η ιρλανδική αστυνομία εκφράζει έντονη ανησυχία για τη συγκεκριμένη τάση που στοχεύει στη συγκέντρωση προβολών και αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Οι αρχές αποφεύγουν τις καταδιώξεις οχημάτων που κινούνται ανάποδα σε αυτοκινητόδρομους για να μην προκαλέσουν επιπλέον κινδύνους στους υπόλοιπους οδηγούς.

Στις επικίνδυνες αυτές ενέργειες συμμετέχουν έφηβοι και ενήλικες άνδρες που πραγματοποιούν αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

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Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει στην Ιρλανδία η επικίνδυνη πρακτική νεαρών οδηγών να κινούνται σκόπιμα στο αντίθετο ρεύμα αυτοκινητοδρόμων, καταγράφοντας τις πράξεις τους για να συγκεντρώσουν likes και προβολές στα social media.

Η ιρλανδική αστυνομία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου μετά από δύο σοβαρές μετωπικές συγκρούσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην ευρύτερη περιοχή του Δουβλίνου.

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Η προειδοποίηση του αρχηγού της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, έγινε μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Πέντε νεαροί έχασαν τη ζωή τους, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά τρεις γυναίκες και ένα παιδί που επέβαιναν στο άλλο όχημα και κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι νεαροί κινούνταν προς νότο, ενώ βρίσκονταν στις λωρίδες κυκλοφορίας που εξυπηρετούν την κίνηση προς βορρά, σε αυτοκινητόδρομο νοτιοδυτικά της ιρλανδικής πρωτεύουσας. Η κίνηση αυτή οδήγησε στη σφοδρή μετωπική σύγκρουση με το δεύτερο αυτοκίνητο.

Kildare M9 Crash: these were no victims

Habitual criminals

Pray for the innocent family injured pic.twitter.com/2zVYazKB3s — The GAA Terrace (@TheGaaTerrace) August 17, 2026

«Αυτό που κάνει ακόμη πιο κατακριτέα αυτή τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται για likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Τζάστιν Κέλι, αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα.

Οι Αρχές εκφράζουν πλέον έντονη ανησυχία για μια τάση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος, με οδηγούς να καταγράφουν τις παράνομες κινήσεις τους και να τις ανεβάζουν στα social media, επιδιώκοντας όσο το δυνατόν περισσότερες προβολές και αντιδράσεις.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Garda Representative Association, της ένωσης που εκπροσωπεί τους αστυνομικούς στην Ιρλανδία, εξήγησε γιατί οι αστυνομικοί δεν προχωρούν σε καταδίωξη οχημάτων που κινούνται ανάποδα σε αυτοκινητοδρόμους.

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Όπως ανέφερε, μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς. Ο αντιπρόεδρος της ένωσης, Τζον Τζο Ο’Κόνελ, μιλώντας στον ραδιοσταθμό RTÉ, υποστήριξε ότι σε τέτοιες επικίνδυνες ενέργειες συμμετέχουν τόσο έφηβοι όσο και ενήλικοι άνδρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιούν αυτοσχέδιους αγώνες, αναπτύσσοντας υψηλές ταχύτητες στο αντίθετο ρεύμα των αυτοκινητοδρόμων και καταγράφοντας τις κινήσεις τους με κάμερες, προκειμένου να συγκεντρώσουν likes.

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