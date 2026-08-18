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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για το πολύνεκρο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Μ9 της Ιρλανδίας, όπου πέντε έφηβοι ηλικίας 15 έως 17 ετών έχασαν τη ζωή τους, όταν η BMW στην οποία επέβαιναν κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με Hyundai.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον με μεγαλύτερη προσοχή τις κινήσεις των πέντε νεαρών πριν από τη σύγκρουση, καθώς και το ενδεχόμενο να συνδέονται με περιστατικά κλοπών ή διαρρήξεων που καταγράφηκαν στην περιοχή τη συγκεκριμένη νύχτα. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι η BMW δεν ήταν κλεμμένη, όπως είχε αρχικά μεταδοθεί. Εξετάζεται, αντίθετα, το ενδεχόμενο να είχε αγοραστεί έναντι μετρητών από πρόσωπο που είχε σχέση με έναν από τους επιβαίνοντες.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στην κομητεία Κιλντέαρ. Η BMW κινούνταν προς νότο, στο ρεύμα του Μ9 που οδηγεί προς βορρά, όταν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το Hyundai. Και οι πέντε επιβαίνοντες στη BMW σκοτώθηκαν.

Five teenagers who died after a car was driven the wrong way on a motorway in Co Kildare have been named locally.



Four other people were also seriously injured, including a child, after the head on crash between two-vehicles on the M9 around 3am on Sunday.



Read more:… pic.twitter.com/Gj0Cgy9Myp August 17, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο οδηγός της BMW είχε προηγουμένως αρνηθεί να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπροσώπων της Garda, Τζον Τζο Ο’Κόνελ, ανέφερε ότι, όταν το όχημα μπήκε στη συνέχεια στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου, δόθηκε εντολή να μην πραγματοποιηθεί καταδίωξη.

Μιλώντας στο RTÉ, ο Ο’Κόνελ εξήγησε ότι η απόφαση λαμβάνεται από το κέντρο διοίκησης και ελέγχου, με τους αστυνομικούς να καλούνται να αντιδρούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, καθώς μια καταδίωξη σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα εκπαίδευσης των αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη της An Garda Síochána δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένα για καταδιώξεις οχημάτων που κινούνται ανάποδα σε αυτοκινητόδρομους. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί που εμπλέκονται σε καταδιώξεις μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με πειθαρχικές ή ποινικές συνέπειες, ανάλογα με τις συνθήκες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το φαινόμενο επικίνδυνης οδήγησης με στόχο την προβολή στα social media. Ο Ο’Κόνελ έκανε λόγο για ομάδες νεαρών που προσπαθούν να ξεπεράσουν η μία την άλλη, ανεβάζοντας βίντεο με καταδιώξεις, επικίνδυνους ελιγμούς και περιστατικά με αστυνομικούς.

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Για το ίδιο φαινόμενο προειδοποίησε και ο επικεφαλής της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγοί μπαίνουν σκόπιμα ανάποδα στους αυτοκινητοδρόμους, αναζητώντας likes και προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Five teenage boys have been killed after the BMW they were travelling in collided head-on with another car while allegedly being driven the wrong way along the M9 in Co Kildare.



The collision happened at around 03:00 on Sunday between junctions three and four near Moone.



Four… pic.twitter.com/pOoPAW2npa — BPI News (@BPINewsOrg) August 17, 2026

Ο Ο’Κόνελ χαρακτήρισε τέτοιες συμπεριφορές «ρωσική ρουλέτα» με τη ζωή των ίδιων των οδηγών αλλά και όλων όσοι βρίσκονται στον δρόμο, καλώντας παράλληλα τους γονείς να συζητήσουν με τα παιδιά τους για τις συνέπειες τέτοιων πράξεων.

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Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι πληροφορίες για τους τέσσερις επιβαίνοντες στο Hyundai. Οι τρεις αδελφές και ο επτάχρονος ανιψιός τους ταξίδευαν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου, καθώς επρόκειτο να μεταβούν στη Βρετανία για να παραστούν σε οικογενειακό γάμο.

Οι Άλμα και Νίαμ Κινσέλα, περίπου 30 ετών, η μικρότερη αδελφή τους Έλα Χέντρικεν, περίπου 20 ετών, και το επτάχρονο αγόρι τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι δύο μεγαλύτερες αδελφές νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Έλα και το παιδί φέρουν σοβαρά τραύματα.

Η οικογένεια παραμένει συντετριμμένη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν με ακρίβεια τι προηγήθηκε της σύγκρουσης και γιατί η BMW βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου.

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