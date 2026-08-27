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Η εταιρεία δεσμεύτηκε να περιορίσει τον εθιστικό χαρακτήρα των πλατφορμών της, επιβάλλοντας όρια στη χρήση και απενεργοποιώντας ειδοποιήσεις κατά τις σχολικές ώρες.

Παράλληλα, θα τεθούν σε εφαρμογή νέες δικλίδες ασφαλείας, όπως η απόκρυψη των likes και η παροχή μεγαλύτερου ελέγχου στους γονείς για τη διαχείριση της δραστηριότητας των παιδιών τους.

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος ευρύτερων δικαστικών προσφυγών από πολιτείες που κατηγορούν τη Meta για αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των νέων.

Η Meta αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι καταβάλλει προσπάθειες για την προστασία των ανήλικων χρηστών στις πλατφόρμες της.

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Ιστορική νίκη πέτυχαν οι γονείς στις ΗΠΑ που κατήγγειλαν τη Meta, τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, για την εξάρτηση των παιδιών τους από τις πλατφόρμες, παραπλανώντας τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συλλέγοντας παράνομα προσωπικά δεδομένα ανήλικων χρηστών.

Μετά από την πρώτη δίκη που ξεκίνησε πριν από 2 εβδομάδες στις ΗΠΑ ο κολοσσός αναγκάστηκε να καταφύγει σε συμβιβασμό πληρώνοντας πρόστιμο 17,1 δισ. δολαρίων ενώ δεσμεύτηκε να κάνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των social media ώστε να μην είναι εθιστικά για τα παιδιά.

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Επίσης, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ συμφώνησε στις οικονομικές κυρώσεις για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών και προστασίας των καταναλωτών, ενώ η Meta συμφώνησε να περιορίσει τον χρόνο που μπορούν να περνούν οι έφηβοι στις πλατφόρμες της και να απαγορεύσει λειτουργίες που προκαλούν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Μεγάλες αλλαγές σε Instagram και Facebook

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Meta συμφώνησε να προχωρήσει σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook για τους νεότερους χρήστες. Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι τα μέτρα αυτά έρχονται καθυστερημένα.

Μεταξύ των νέων δικλίδων ασφαλείας προβλέπεται όριο δύο ωρών ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους χρήστες που έχουν αναγνωριστεί ως έφηβοι. Τα προσωπικά μηνύματα, ωστόσο, δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης.

Οι ειδοποιήσεις θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα έως τις 06:00, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 08:00 έως τις 15:00.

Παράλληλα, τα likes σε αναρτήσεις και περιεχόμενο θα αποκρύπτονται πλήρως από τους εφήβους ενώ θα λαμβάνουν υπενθυμίσεις κάθε 15 λεπτά συνεχούς χρήσης της οθόνης, καθώς και επιπλέον ειδοποιήσεις όταν συμπληρώνουν 60 και 90 λεπτά χρήσης.

Οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες αναμένεται να ενεργοποιηθούν ως προεπιλογή ή να είναι διαθέσιμες ως επιλογή για τους εφήβους μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

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Ωστόσο, η προσπάθεια της Meta να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι χρήστες είναι παιδιά θα χρειαστεί έως και έναν χρόνο για να εφαρμοστεί πλήρως.

Γονικός έλεγχος

Επίσης οι γονείς θα αποκτήσουν επίσης μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους χρησιμοποιούν το Instagram και το Facebook.

Θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να επιλέγουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση μια χρονολογική ροή αναρτήσεων, αντί για τη ροή που διαμορφώνεται από τον αλγόριθμο, ενώ θα μπορούν επίσης να απενεργοποιούν την αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου. Παράλληλα, θα απενεργοποιήσει για τους ανήλικους τα φίλτρα που αφορούν αισθητικές επεμβάσεις και ακραίο μακιγιάζ.

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Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα δικαστικών προσφυγών από πολιτείες, δήμους και ιδιώτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Meta και άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων στις ΗΠΑ.

Η ομοσπονδιακή δίκη αφορούσε, μεταξύ άλλων, προσφυγές από την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ, με τις πολιτείες να κατηγορούν τη Meta για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.

Παράλληλα, 29 συνολικά πολιτείες υποστήριξαν ότι η εταιρεία παραβίασε τη νομοθεσία συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα χρηστών που γνώριζε ότι ήταν παιδιά, χωρίς ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονέων.

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Η Meta έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες της. Η εταιρεία έχει επίσης υποστηρίξει ότι δεν θα μπορούσε να έχει παραπλανήσει τους καταναλωτές σχετικά με τον εθιστικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της, καθώς η «εξάρτηση από τα social media» δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ψυχιατρική διαταραχή.