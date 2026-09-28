Γερμανία εναντίον Ελλάδας - WWK Arena, Άουγκσμπουργκ, Γερμανία - 27 Σεπτεμβρίου 2026 Ο Κώστας Τζολάκης και ο Ντίνος Μαυροπάνος της Ελλάδας πανηγυρίζουν μετά τον αγώνα μαζί με τους συμπαίκτες τους REUTERS/Angelika Warmuth

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Σεμνός και απολύτως προσγειωμένος ο σκόρερ Δημήτρης Κουρμπέλης μετά την ιστορική επιτυχία της Εθνικής Ομάδας στο Άουγκσμπουργκ της Γερμανίας, όπου κόντρα στο μεγάλο φαβορί και στα προγνωστικά η Ελλάδα νίκησε πεντακάθαρα με 0-1.

“Είναι ωραίο να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, αξίζουμε να παίζουμε και αξίζουμε να είμαστε σε μία μεγάλη διοργάνωση. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία…Πρέπει να υποφέρεις για να είσαι πρώτος σε ένα τέτοιο όμιλο, έστω και στην αρχή, έπειτα από δύο αγωνιστικές στο Nations League. Το αξίζουμε!” δηλώνει ο Κουρμπέλης, που δείχνει ήρεμος και συγκεντρωμένος – ακόμα και μετά το σφύριγμα της λήξης.

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Την ίδια ώρα στις κερκίδες 5.000 Έλληνες φίλαθλοι πανηγυρίζουν ξέφρενα τραγουδώντας και φωνάζοντας συνθήματα που ακούγονται σε όλο το γήπεδο.

Aνάλογα μηνύματα και από τον ομοσπονδιακό προπονητή Γιοβάνοβιτς, που επαναλαμβάνει ότι “έπρεπε να υποφέρουμε και υποφέραμε για τη νίκη”…Ο ίδιος τονίζει ότι είναι πράγματι μεγάλη νίκη για όλους και αποθεώνει τους παίκτες του για την τεράστια προσπάθεια, την προσήλωση στο πλάνο και την αυτοσυγκέντρωση.