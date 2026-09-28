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Ο θρίαμβος στο Άουγκσμπουργκ που ακολούθησε το διπλό στη Σερβία έχει φέρει μεγάλη ανυπομονησία στον κόσμο, προκειμένου να δει από κοντά την Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.



Η Ελλάδα υποδέχεται στην Τούμπα την Ολλανδία την Πέμπτη 1/10 στις 21:45 και τη Γερμανία στο ίδιο γήπεδο την Κυριακή 4/10 επίσης στις 21:45.

Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως και οι δύο αναμετρήσεις θα είναι sold out. Είναι τέτοια η ζήτηση για τα εισιτήρια, που ήδη βρίσκονται προς διάθεση, που δε θα «πέφτει καρφίτσα» τόσο στην αναμέτρηση με τους Ολλανδούς όσο και σε αυτή με τους Γερμανούς.

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Είναι χαρακτηριστικό πως στη λίστα αναμονής για τα εισιτήρια των δύο αγώνων βρίσκονται περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι.



Η Ελλάδα με τις δύο νίκες που πέτυχε σε Γερμανία και Σερβία, είναι στην 1η θέση του ομίλου της στην πρώτη κατηγορία του Nations League, με 6 βαθμούς

