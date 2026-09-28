EUROKINISSI - Στιγμιότυπο από τους πανηγυρισμούς στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Γερμανία

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της στο Nations League μετά τις νίκες της απέναντι στη Σερβία και τη Γερμανία.

Για να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης, η ομάδα πρέπει να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της μετά τα επερχόμενα παιχνίδια.

Η πιθανή πρόκριση στους οκτώ εξασφαλίζει στην Ελλάδα την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία και τη συμμετοχή της στο επόμενο Nations League.

Παράλληλα, η επιτυχία αυτή θα τοποθετήσει την Εθνική ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028.

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Αρκετά θα είναι τα οφέλη από μία ενδεχόμενη πρόκριση της Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League, με τους παίκτες του Γιοβάνοβιτς να έχουν βάλει ήδη το «νερό στο αυλάκι», καθώς οι διαδοχικές νίκες σε Βελιγράδι και Άουγκσμπουργκ απέναντι σε Σερβία, Γερμανία τοποθετούν την Εθνική Ομάδα στην κορυφή του γκρουπ.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι μόνη πρώτη στον όμιλο με 6 βαθμούς, την ώρα που η Ολλανδία έχει συγκεντρώσει 4 βαθμούς, η Γερμανία μόλις 1 βαθμό και η Σερβία είναι ουραγός, χωρίς να έχει καταφέρει να αποσπάσει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

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UEFA

Με αυτά τα δύο αποτελέσματα, η Ελλάδα διεκδικεί με αξιώσεις την πρόκριση στους «8» του Nations League. Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της, κάτι που την δεδομένη χρονική στιγμή φαντάζει πέρα για πέρα πιθανό.

Στην περίπτωση που τα καταφέρει και τερματίσει στις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου της, η Εθνική Ομάδα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης – σε διπλά παιχνίδια – τον δεύτερο ή τον πρώτο των ομίλων Α,Γ,Δ.

Η ομάδα με την οποία θα διασταυρωθεί η Ελλάδα εξαρτάται από την θέση που θα τερματίσει στον όμιλό της η κλήρωση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν οριστεί ακόμα, ωστόσο ο πρώτος αγώνας των νοκ-άουτ θα γίνει το τριήμερο 25-27 Μαρτίου 2027 και ο επαναληπτικός στις 28-30 Μαρτίου 2027.

Τα οφέλη μίας ενδεχόμενης πρόκρισης

Την ίδια στιγμή, αρκετά και σημαντικά θα είναι τα οφέλη σε μία ενδεχόμενη πρόκριση της Εθνικής Ομάδας στους «8» του Nations League. Αρχικά, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης και την συμμετοχή της στο Nations League της επόμενης σεζόν.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα θα μπει αυτόματα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028, δηλαδή θα είναι στους ισχυρούς των προκριματικών, αποφεύγοντας τις ισχυρότερες ομάδες στην προσπάθειά της να «τσεκάρει» το εισιτήριο για το Euro του 2028.

Για να γίνουν όλα αυτά, η Εθνική Ομάδα καλείται να φέρει τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα στα επόμενα δύο εντός έδρας παιχνίδια απέναντι σε Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10), αυξάνοντας τις πιθανότητες να καταλάβει την μία από τις δύο πρώτες θέσεις στον όμιλό της.