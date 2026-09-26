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Ο Γερμανός τεχνικός επαίνεσε τη συστηματική δουλειά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία έχει οδηγήσει σε εμφανή βελτίωση της ελληνικής ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, ο Κλοπ χαρακτήρισε τη νέα γενιά ποδοσφαιριστών ως εξαιρετική, υπογραμμίζοντας την ταχύτητα και την ικανότητα της επιθετικής τετράδας.

Η γερμανική πλευρά αντιμετωπίζει πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με μεγάλο σεβασμό, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για σκληρή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα.

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Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Γιούργκεν Κλοπ για την Εθνική Ελλάδας, μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, για τη 2η αγωνιστική του Nations League (27/09, 21:45).

Ο ομοσπονδιακός Γερμανός τεχνικός στάθηκε στην συνέντευξη Τύπου στην ποιότητα της ελληνικής ομάδας και στη δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

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Η αναφορά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές

Με αφορμή την παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών στη Ντόρτμουντ, ο Κλοπ ρωτήθηκε για τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια και τις προοπτικές εξέλιξής τους.

Ο Γερμανός τεχνικός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, τονίζοντας πως η Ελλάδα διαθέτει πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.

«Έχετε πολλούς καλούς παίκτες, είναι μια εξαιρετική γενιά, οφείλουμε να το παραδεχτούμε αυτό, ίσως τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ εντυπωσιακό. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε στη δουλειά που γίνεται στην Εθνική υπό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επισημαίνοντας ότι η βελτίωση της ομάδας είναι εμφανής.

«Δουλεύουν με τον προπονητή σας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, για δύο χρόνια και μπορείς να δεις τα βήματα. Ως προς τα αποτελέσματα δεν πέτυχε κάτι το φανταστικό μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, όπου η Ελλάδα άξιζε τη νίκη και την πήρε στο τελευταίο λεπτό. Ήταν κυριαρχική σχεδόν σε όλο το παιχνίδι», είπε.

«Η τετράδα μπροστά έχει ταχύτητα, ποιότητα και δημιουργικότητα»

Ο Κλοπ ξεχώρισε ιδιαίτερα την επιθετική γραμμή της Εθνικής Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τα χαρακτηριστικά που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη γερμανική ομάδα.

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«Είναι πραγματικό ποδόσφαιρο, ειδικά η τετράδα μπροστά. Έχουν ταχύτητα, έχουν ποιότητα, δημιουργικότητα, όλα αυτά τα πράγματα και όλοι οι υπόλοιποι είναι επίσης καλοί», ανέφερε.

Ο Γερμανός τεχνικός έκανε ειδική μνεία και στον Κώστα Τσιμίκα, σημειώνοντας πως δεν εξεπλάγη από την εξαιρετική του σέντρα στο δεύτερο γκολ της Ελλάδας.

«Δεν με εξέπληξε η σέντρα του για το δεύτερο γκολ. Δουλεύουν πολύ σκληρά μαζί, γεγονός που είναι εξίσου σημαντικό», πρόσθεσε.

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«Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα»

Κλείνοντας, ο Κλοπ υπογράμμισε ότι η γερμανική πλευρά αντιμετωπίζει πλέον την Ελλάδα με τον απαιτούμενο σεβασμό και γνωρίζει ότι θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

«Κανείς δεν είχε ρωτήσει μέχρι στιγμής για την Ελλάδα. Είναι ένα είδος σεβασμού που πρέπει ακόμα να μάθουμε, αλλά είναι πιο σημαντικό τώρα: σεβόμαστε την Ελλάδα πολύ, τους είδαμε, θα παίξουμε απέναντί τους αύριο και ξέρουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα», τόνισε.

🗣️ Η απάντηση του Γιούργκεν Κλοπ σε ερώτηση του SPORT24 για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.



🎥: Σταύρος Λιώσης pic.twitter.com/6xszOJNe7j Advertisement September 26, 2026