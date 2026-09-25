Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μαθητές σε ολόκληρη τη Γερμανία πραγματοποιούν απεργίες και διαδηλώσεις αντιδρώντας στην πιθανή επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας από την κυβέρνηση.

Η πρωτοβουλία των μαθητών ζητά την απόσυρση του ενδεχομένου υποχρεωτικής στράτευσης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη συμμετοχή σε στρατιωτικές συγκρούσεις.

Το γερμανικό κοινοβούλιο εξετάζει την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας, εάν οι εθελοντές δεν επαρκούν για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.

Οι αρχές καλούν υποχρεωτικά τους 18χρονους άνδρες σε ιατρικές εξετάσεις καταλληλότητας, ανεξάρτητα από το εάν έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για εθελοντική στράτευση.

Η κυβέρνηση στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των στρατιωτών έως το 2030, προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα της χώρας και να ικανοποιήσει τους στόχους του ΝΑΤΟ.

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Σε όλη τη Γερμανία oι μαθητές απέχουν από τα σχολεία ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στην πιθανή επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του γερμανικού στρατού μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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Τον Ιανουάριο τέθηκε σε ισχύ ένας νέος νόμος που θεσπίζει την εθελοντική στρατιωτική θητεία, με στόχο την πρόσληψη εθελοντών για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών.

Ωστόσο, εάν η κατάσταση ασφαλείας επιδεινωθεί ή εάν οι εθελοντές που θα προσέλθουν είναι πολύ λίγοι, το γερμανικό κοινοβούλιο, το Bundestag, θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

German students have staged protests against the potential reintroduction of mandatory military service



Around 100 events organized by the «School Strike Against Conscription» initiative are planned across Germany. pic.twitter.com/hBm5QVEwCf — Truth Seeker (@mib_63) September 25, 2026

Σε μια διαδήλωση στο Αμβούργο, οι διαδηλωτές κυμάτιζαν σημαίες και κρατούσαν πανό με τη φράση «Δεν θα συμμετάσχουμε στους πολέμους σας».

Ένας διαδηλωτής, ο 16χρονος Eλίας Μπέρνχαρντ από το Αμβούργο, δήλωσε ότι οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια «δείχνουν ότι οι νέοι δεν θέλουν να ενταχθούν στη Bundeswehr [τις ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας]».

«Γι’ αυτό βγήκα σήμερα στους δρόμους. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις απεργίες μέχρι να αποσυρθεί το ενδεχόμενο της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Θα συνεχίσουμε.»

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Students across Germany protest against MANDATORY MILITARY SERVICE — 2.5K registered in Hamburg



They intend to strike until conscription issue taken off the agenda



*Germany MAY reintroduce mandatory military service if there's shortage of recruits pic.twitter.com/A0VrgJDySo — RTBreaking (@RT_Breaking_) September 25, 2026

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και προαιρετική για τις γυναίκες. Όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για ενδεχόμενη στρατιωτική θητεία.

Οι διοργανωτές των διαδηλώσεων αναφέρουν ότι το έναυσμα δόθηκε όταν ορισμένοι 18χρονοι στις πόλεις Κίελο και Φλένσμπουργκ της βόρειας Γερμανίας έλαβαν επίσημες προσκλήσεις για ιατρικές εξετάσεις, παρότι δεν είχαν εκφράσει κανένα ενδιαφέρον για ένταξη στο στρατό στα έντυπα εγγραφής τους.

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Des manifestations massives ont lieu en Allemagne, notamment à Berlin, où des milliers d'étudiants protestent contre le projet gouvernemental de réintroduction progressive du service militaire. pic.twitter.com/duaqdl6eq7 — Dogo Argentino (@ElDogoBlanco) September 25, 2026

Η ομάδα αναφέρει ότι έχουν προγραμματιστεί πάνω από εκατό διαδηλώσεις σε όλη τη Γερμανία, μεταξύ άλλων στο Κίελο, το Αμβούργο, το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι, σύμφωνα με το νόμο, η υποχρέωση υποβολής σε ιατρική εξέταση ισχύει «για όλους τους άνδρες που υπόκεινται σε στρατιωτική θητεία και γεννήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2007».

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Αυτό ισχύει και για όσους έχουν δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρονται για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι από τον Ιούλιο περίπου 1.000 18χρονοι άνδρες, οι οποίοι δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για το στρατό, έχουν υποβληθεί στην ιατρική εξέταση.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Γερμανία, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διέθετε μεγάλο στρατό. Ωστόσο, μείωσε τις ένοπλες δυνάμεις της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, μετά την πτώση του Σιδηρού Παραπετάσματος.

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, κατάργησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2011.

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Ωστόσο, σήμερα, ενόψει των αντιληπτών απειλών από τη Ρωσία και της έντονης πίεσης από τον παραδοσιακό σύμμαχο της Γερμανίας, τις ΗΠΑ, ο Μερτς έχει δεσμευτεί να μετατρέψει τη Bundeswehr στον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης.

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Η Bundeswehr διαθέτει σήμερα περίπου 186.700 στρατιώτες. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, η Γερμανία επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό αυτό σε 260.000, συμπληρωμένο από περίπου 200.000 εφέδρους, προκειμένου να ανταποκριθεί στους νέους στόχους του ΝΑΤΟ όσον αφορά τις δυνάμεις και να ενισχύσει την άμυνα της Γερμανίας.

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