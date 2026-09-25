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Η Εθνική Ελλάδας αφήνει πίσω της τη σπουδαία νίκη (με ανατροπή) μέσα στη Σερβία με 1-2 για την πρεμιέρα του Nations League και πλέον επικεντρώνεται στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής, πάλι εκτός έδρας και αυτή τη φορά με αντίπαλο τη Γερμανία.

Τα Πάντσερ στο επίσημο ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ έχασαν τους τρεις βαθμούς στις καθυστερήσεις, βλέποντας στο 90+2′ τον Χάκπο να ισοφαρίζει (1-1) και να χαρίζει τον πόντο στην Ολλανδία. Είδαν όμως και τον Κάι Χάβερτς να αποχωρεί τραυματίας.

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🚨 Klopp on Havertz and Musiala out due to injury: “They’ll probably be OUT for us, but hopefully they can return relatively quickly”. pic.twitter.com/QwoLtFxUBC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2026

Ο στράικερ της Άρσεναλ αποχώρησε μόλις στο 29ο λεπτό με μυϊκό πρόβλημα, εξαιτίας του οποίου και ο Τζαμάλ Μουσιάλα δεν βρέθηκε καν στην τελική αποστολή των Γερμανών κόντρα στους Οράνιε. Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Κλοπ τόνισε πως αμφότεροι πιθανότατα θα είναι εκτός για το παιχνίδι με την Ελλάδα, ενώ ανέφερε πως πιθανότατα θα καλέσει στην Εθνική τον Νικ Βολτεμάντε.

«Και οι δύο υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε μαγνητική τομογραφία.Ελπίζω να έχουμε τη διάγνωση το βράδυ [της Πέμπτης]. Αλλά φυσικά, αυτό δεν είναι καλό. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Τα παιδιά πιθανότατα θα μείνουν εκτός για εμάς. Αλλά ελπίζω να επιστρέψουν στη δράση σχετικά γρήγορα».