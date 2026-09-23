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Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες ζητούν την παραίτηση του Φρίντριχ Μερτς από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.

Οι συμμετέχοντες στις έρευνες αποδίδουν την πτώση των ποσοστών του κόμματος στην αδυναμία διαχείρισης των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα παρουσιάζει σημαντικές απώλειες και σε τοπικό επίπεδο ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων που έχουν προγραμματιστεί για το 2027.

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Την παραίτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ζητά τουλάχιστον ένας στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) από την προπορευόμενη Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) παγιώνεται πλέον πάνω από τις επτά μονάδες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των ιδιωτικών δικτύων n-tv/rtl, η AfD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποσοστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι Πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% (-1) και η Αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) παραμένουν στο 12%.

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Στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για την BILD, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 29,5% (+0,5), ενώ το CDU παραμένει στο 19,5%. Το SPD ακολουθεί με 13,5% (+1), όπως και οι Πράσινοι (-0,5), ενώ η Αριστερά βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10,5% και χωρίς μεταβολή της δύναμής της.

Στο ερώτημα της πρώτης δημοσκόπησης, εάν ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να παραιτηθεί από την καγκελαρία, το 55% των ερωτηθέντων απαντά καταφατικά, με το 40% να δηλώνει αντιθέτως ότι επιθυμεί την παραμονή του στο αξίωμα. Την αποχώρηση του κ. Μερτς ζητά το 81% των ψηφοφόρων της AfD και το 65% αυτών της Αριστεράς, ενώ ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του CDU, αλλαγή καγκελάριου επιθυμεί το 21%. Την ίδια άποψη εκφράζει το 39% των Πρασίνων και το 43% των Σοσιαλδημοκρατών.

Σύμφωνα επίσης με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa, το 81% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι διαδοχικές ήττες του CDU το τελευταίο διάστημα οφείλονται στην αδυναμία του κόμματος να φροντίσει για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Το 66% απαντά ότι το πρόβλημα είναι ο Φρίντριχ Μερτς και το 64% η αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων, κυρίως σχετικά με την ανάληψη νέου χρέους.

Η κατάσταση στο εθνικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει και τις εξελίξεις τοπικά, ειδικά ενόψει των εκλογών του 2027 σε πέντε κρατίδια (Ζάαρλαντ, Σλέσβιγκ-Χολστάιν, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Βρέμη, Κάτω Σαξονία).

Σε σημερινή δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa, το CDU του πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και επίδοξου διαδόχου του κ. Μερτς Χέντρικ Βουστ βρίσκεται στο 29%, έχοντας χάσει 3 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση και 10 μονάδες τον τελευταίο χρόνο. Η AfD ακολουθεί με 22% (+2), οι Πράσινοι με 18% (+1), το SPD χωρίς μεταβολή με 14% και η Αριστερά με 8% (+2).