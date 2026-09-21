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Ο ίδιος δεσμεύτηκε για την προώθηση νέων μεταρρυθμίσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των ιστορικών προκλήσεων που απειλούν το δημοκρατικό μέλλον της Γερμανίας.

Παράλληλα, ο καγκελάριος απέρριψε το ενδεχόμενο αλλαγής προσώπου στην ηγεσία της χώρας και διαβεβαίωσε για τη διατήρηση του κυβερνητικού συνασπισμού με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.

Στο πολιτικό σκηνικό, στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος ζήτησαν αλλαγή πορείας, ενώ η ηγεσία της Εναλλακτικής για τη Γερμανία κάλεσε σε συνεργασία, θεωρώντας ότι το κόμμα της αντικαθιστά το CDU.

Από την πλευρά της, η Αριστερά ζήτησε τον τερματισμό των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων, ερμηνεύοντας το εκλογικό αποτέλεσμα ως σαφή απαίτηση του κόσμου για κοινωνική αλλαγή.

Τέλος, ο κ.

Μερτς ανακοίνωσε νομοθετική παρέμβαση για την απαγόρευση απαλλοτριώσεων κατοικιών, εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχία για την άνοδο του ριζοσπαστικού αντισημιτισμού.

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Σημαντικό ρόλο στα δυσμενή εκλογικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) διαδραμάτισε η πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλά και η προσωπικότητά του, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, έκανε ωστόσο λόγο για «ιστορικές προκλήσεις» με διακύβευμα το «δημοκρατικό μέλλον» της Γερμανίας και επανέλαβε τη δέσμευσή του να προωθήσει ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις.

«Γνωρίζω ότι σε αυτές τις κρατιδιακές εκλογές -τόσο πριν από δύο εβδομάδες στη Σαξονία-‘Ανχαλτ όσο και χθες- η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου», δήλωσε ο κ. Μερτς και, με το βλέμμα στη συζήτηση για το μέλλον του στην καγκελαρία, πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και οι αιτίες για αυτά «εκτείνονται πολύ πέρα από εμένα προσωπικά» και διαβεβαίωσε ότι ούτε χθες το βράδυ ούτε σήμερα «έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου».

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Αναφερόμενος στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγωμοσύνη του για το γεγονός ότι «σκοπεύουν να διατηρήσουν τον συνασπισμό». «Μαζί, είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τις ιστορικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας», τόνισε και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια «βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος των κομμάτων». Όπως είπε, φωτογραφίζοντας την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και την Αριστερά, στο Βερολίνο, περισσότερο από 40% των ψήφων πήγαν σε «δυνάμεις που είναι καταστροφικές, αμφισβητούν το κοινοβουλευτικό μας σύστημα και προσπαθούν να κερδίσουν τον κόσμο με ριζοσπαστικές και υπεραπλουστευτικές λύσεις».

Αντιμετωπίζουμε τώρα μια «πολύ σημαντική δοκιμασία» στην οποία οι ομοσπονδιακές και κρατιδιακές κυβερνήσεις πρέπει να σταθούν μαζί και να ενώσουν τις δυνάμεις τους, συνέχισε ο Φρίντριχ Μερτς και τόνισε ότι «οφείλουμε στους ανθρώπους απαντήσεις για τις ανησυχίες και τους φόβους τους». Για να είμαι όμως ειλικρινής, δήλωσε, «δεν έχουμε πλέον ικανοποιητικές απαντήσεις σε πάρα πολλά ερωτήματα και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε – και θα το αλλάξουμε».

Με ευθείες αναφορές στη νικήτρια των εκλογών του Βερολίνου και κατά πάσα πιθανότητα νέα κυβερνήτη/δήμαρχο της πόλης Ελίφ Εράλπ από την Αριστερά, ο κ. Μερτς προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προκειμένου να απαγορευθούν οι απαλλοτριώσεις κατοικιών. Η κρατικοποποίηση συγκροτημάτων κατοικιών που ανήκουν σήμερα σε μεγάλες εταιρίες και η διάθεσή τους με φθηνό ενοίκιο ήταν μία από τις κεντρικές προεκλογικές υποσχέσεις της κυρίας Εράλπ. «Δεν θα υπάρξουν απαλλοτριώσεις», τόνισε, ενώ αναφερόμενος σε αντισημιτικές θέσεις της υποψήφιας της Αριστεράς, δήλωσε ανήσυχος για το γεγονός ότι «στο Βερολίνο βιώνουμε έναν ανοιχτό, ριζοσπαστικό αντισημιτισμό». Το να μην είναι πλέον ασφαλείς στη Γερμανία οι εβραϊκές ζωές, «είναι η χειρότερη παρακαταθήκη των προηγούμενων ετών. Το CDU υποστηρίζει την ασφάλεια των Εβραίων στη Γερμανία και στο Βερολίνο», υπογράμμισε ο καγκελάριος.

SPD: «Όχι συνέχεια ως έχει»

Από την πλευρά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) o αρχηγός και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ ζήτησε αλλαγή πορείας για την κυβέρνηση. «Δεν μπορούμε απλώς να το συνεχίσουμε ως έχει. Ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος με τις μεταρρυθμίσεις. Η πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου – Δυτικής Πομερανίας Μανουέλα Σβέζιγκ επέκρινε μάλιστα ευθέως τον καγκελάριο Μερτς, αμφισβητώντας ανοιχτά την αξίωσή του να παραμείνει στην εξουσία. «Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ξανά», δήλωσε η κυρία Σβέζιγκ.

AfD: «Είμαστε οι πολιτικοί κληρονόμοι του CDU»

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Από την αντιπολίτευση, η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ συνέχισε και σήμερα να προωθεί τη χθεσινοβραδινή γραμμή της για συνεργασία με το CDU, του οποίου βλέπει την AfD ως «πολιτικό κληρονόμο». Η αποτυχία του CDU να ξεπεράσει το όριο του 5% στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία «καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι έχουμε αντικαταστήσει το CDU ως λαϊκό κόμμα», δήλωσε η κυρία Βάιντελ και ζήτησε εκ νέου «επείγουσες συνομιλίες για να οδηγήσουμε αυτή τη χώρα μαζί στην έξοδο από την κρίση».

Η αρχηγός της AfD κατηγόρησε επίσης το CDU ότι εξαρτάται από τα αριστερά κόμματα ως εταίρους συνασπισμού και έτσι αποστασιοποιείται από το δικό της κόμμα και κάλεσε τους Χριστιανοδημοκράτες να αναθεωρήσουν την στρατηγική τους για το «τείχος προστασίας» με το οποίο απορρίπτεται το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα της. Προηγουμένως, ο υποψήφιος της AfD στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία Λάιφ-Έρικ Χολμ είχε προβλέψει ότι «ο Μερτς δεν θα βγάλει τη χρονιά» ως καγκελάριος.

Ελίφ Εράλπ: «Να σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις, ο λαός τις καταψήφισε»

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Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς στην Bundestag Χάιντι Ράιχινεκ απέρριψε τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού στο κόμμα της, τονίζοντας ότι «υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και όποιος την υπερβαίνει, δεν έχει καμία θέση στο κόμμα». Η ίδια η νικήτρια των χθεσινών εκλογών Ελίφ Εράλπ επέμεινε ωστόσο από την πλευρά της στις απαλλοτριώσεις μεγάλων ακινήτων εταιρειών. «Ο λαός του Βερολίνου το ψήφισε», δήλωσε η κυρία Εράλπ, αναφερόμενη στο σχετικό δημοψήφισμα. «Ο κόσμος είναι θυμωμένος για τη στασιμότητα και τις πολιτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η επιθυμία για αλλαγή ήταν έκδηλη», δήλωσε και η αρχηγός του κόμματος Ινές Σβερντνερ και ζήτησε να σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση: «Το CDU και το SPD πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η πολιτική περικοπών των κοινωνικών δαπανών πρέπει να τερματιστεί», τόνισε, αναφερόμενη κυρίως στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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