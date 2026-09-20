Σε άλλη μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD προβλέπεται να συγκεντρώσει 37%, ξεπερνώντας οριακά το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που συγκεντρώνει 35,5%.
Το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), το κόμμα του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 5,5%, οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με το πρώτο exit poll.
Προηγείται η Αριστερά στο Βερολίνο
Σύμφωνα με τη DW, το κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) προβλέπεται να αναδειχθεί στο Βερολίνο πρώτο κόμμα με 24,5%, σημειώνοντας άνοδο 12,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Το CDU βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 20,0%, υποχωρώντας κατά 8,2 μονάδες, ενώ η AfD καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 16,0%, σημειώνοντας άνοδο 6,9 μονάδων.
Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το σοσιαλιστικό κόμμα Die Linke φαίνεται να διασφαλίζει την είσοδό του με 7,5%, ενώ το συντηρητικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) και οι οικολόγοι Πράσινοι βρίσκονται και οι δύο στο 5,5%.
Η αριστερή λαϊκιστική Συμμαχία Ζάχρα Βάγκενκνεχτ (BSW) συγκεντρώνει ακριβώς 5,0%, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο.
Στο Βερολίνο, οι Πράσινοι προβλέπεται να λάβουν 15,0%, ενώ το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υποχωρεί στο 12,0%, σημειώνοντας πτώση 6,4 ποσοστιαίων μονάδων.
Οι δηλώσεις Μερτς
«Καταστροφικό» χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μερτς το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου η CDU κατέγραψε ιστορικά χαμηλό ποσοστό, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και είναι έτοιμος να συνεχίσει ως αρχηγός του κόμματος και καγκελάριος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία είναι ικανή για αλλαγές.
«Αναλαμβάνω την ευθύνη, γιατί θέλω να προχωρήσει η χώρα», είπε χαρακτηριστικά.