Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε άλλη μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η AfD προβλέπεται να συγκεντρώσει 37%, ξεπερνώντας οριακά το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) που συγκεντρώνει 35,5%.

16% in Berlin, 38% und stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern: Vielen Dank an alle Wähler und die vielen engagierten Wahlkämpfer, die diesen Erfolg möglich gemacht haben! pic.twitter.com/Ei6Fqvxe7R Advertisement Advertisement September 20, 2026

Το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU), το κόμμα του Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 5,5%, οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με το πρώτο exit poll.

Προηγείται η Αριστερά στο Βερολίνο

Σύμφωνα με τη DW, το κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) προβλέπεται να αναδειχθεί στο Βερολίνο πρώτο κόμμα με 24,5%, σημειώνοντας άνοδο 12,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Το CDU βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 20,0%, υποχωρώντας κατά 8,2 μονάδες, ενώ η AfD καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 16,0%, σημειώνοντας άνοδο 6,9 μονάδων.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το σοσιαλιστικό κόμμα Die Linke φαίνεται να διασφαλίζει την είσοδό του με 7,5%, ενώ το συντηρητικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) και οι οικολόγοι Πράσινοι βρίσκονται και οι δύο στο 5,5%.

BERLIN | 18 Uhr Prognose Abgeordnetenhauswahl Forschungsgruppe Wahlen/ZDF



LINKE: 26,0% (+13,8)

CDU: 20,0% (-8,2)

GRÜNE: 15,5% (-2,9)

AfD: 13,5% (+4,4)

SPD: 12,0% (-6,4)

BSW: 5,0% (NEU)

Sonstige: 8,0% (-5,6)



Änderungen zum Wahlergebnis von 2023#aghw #ltwbe pic.twitter.com/cTMnvORjQW — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) September 20, 2026

Η αριστερή λαϊκιστική Συμμαχία Ζάχρα Βάγκενκνεχτ (BSW) συγκεντρώνει ακριβώς 5,0%, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο.

Στο Βερολίνο, οι Πράσινοι προβλέπεται να λάβουν 15,0%, ενώ το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υποχωρεί στο 12,0%, σημειώνοντας πτώση 6,4 ποσοστιαίων μονάδων.

Advertisement

Οι δηλώσεις Μερτς

«Καταστροφικό» χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μερτς το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου η CDU κατέγραψε ιστορικά χαμηλό ποσοστό, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και είναι έτοιμος να συνεχίσει ως αρχηγός του κόμματος και καγκελάριος. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Γερμανία είναι ικανή για αλλαγές.

🔴Friedrich Merz wirbt für seinen Reformkurs. „Die Reformen müssen kommen“, mahnt Merz. Er wolle die dafür nötigen „Rückgrat, Standfestigkeit und Geduld“ zeigen.



Also: Kein Rücktritt als Parteichef, auch sonst keine Konsequenzen. Idee dafür kam nach MP-Brief. pic.twitter.com/dGVhGa67tu — Julius Betschka (@JuliusBetschka) September 20, 2026

«Αναλαμβάνω την ευθύνη, γιατί θέλω να προχωρήσει η χώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Advertisement