Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα γερμανικά νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας, αξιολογώντας την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε ένα ενδεχόμενο πολεμικό σενάριο σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν την επαναλειτουργία υπόγειων καταφυγίων της εποχής του Ψυχρού Πολέμου για την περίθαλψη μεγάλου αριθμού τραυματιών στρατιωτών.

Τα πολιτικά νοσοκομεία θα κληθούν να συνδράμουν τις στρατιωτικές δομές, καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών σε περίπτωση μαζικών απωλειών.

Πραγματοποιούνται ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για χειρουργούς σχετικά με την αντιμετώπιση πολεμικών τραυμάτων, ενώ προωθείται η δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Οι αρχές ανησυχούν για την εξάρτηση από διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και τον περιορισμένο αριθμό γιατρών με εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών πολεμικών συγκρούσεων.

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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται τα νοσοκομεία στη Γερμανία, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg, καθώς οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο το σύστημα υγείας της χώρας θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε ένα ενδεχόμενο πολεμικό σενάριο.

Στην Ουλμ, στη νοτιοδυτική Γερμανία, ένα νοσοκομείο διαθέτει υπόγεια ιατρική εγκατάσταση που κατασκευάστηκε το 1979, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Το καταφύγιο σχεδιάστηκε για να συνεχίζεται εκεί η περίθαλψη τραυματισμένων στρατιωτών ακόμη και μετά από πυρηνική επίθεση και μπορεί να φιλοξενήσει έως 2.000 ανθρώπους για διάστημα 90 ημερών.

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Η εγκατάσταση παρέμεινε για δεκαετίες ανενεργή, όμως πλέον εξετάζεται η επαναλειτουργία της. Για να γίνει αυτό, θα απαιτούνταν επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εξαερισμού και ηλεκτροδότησης.

Έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες την ημέρα

Σύμφωνα με σενάριο που έχει εξετάσει ο Γερμανικός στρατός, σε περίπτωση σύγκρουσης Ρωσίας-ΝΑΤΟ, έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες θα μπορούσαν να φτάνουν καθημερινά στη Γερμανία.

Τα πέντε στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας δεν θα μπορούσαν να καλύψουν έναν τέτοιο αριθμό, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η συνδρομή των πολιτικών νοσοκομείων. Αυτό θα δημιουργούσε σημαντική πίεση στο σύστημα υγείας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύσκολες αποφάσεις σχετικά με την προτεραιότητα μεταξύ στρατιωτικών και πολιτών ασθενών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού. Μόνο μερικές εκατοντάδες Γερμανοί γιατροί εκτιμάται ότι διαθέτουν εμπειρία στην αντιμετώπιση τραυματισμών που σχετίζονται με πολεμικές συγκρούσεις. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για χειρουργούς, με αντικείμενο τις μαζικές απώλειες και τα πολεμικά τραύματα.

Ανησυχία και για τις ελλείψεις φαρμάκων

Οι γερμανικές αρχές εξετάζουν επίσης την επάρκεια φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και προσωπικού. Η εξάρτηση από διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί έναν ακόμη προβληματισμό, καθώς η Γερμανία, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εξαρτάται από την Κίνα για κρίσιμες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται σε αντιβιοτικά και παυσίπονα.

Την ίδια ώρα, νοσοκομεία εξετάζουν τρόπους προστασίας από επιθέσεις, αλλά και τη δημιουργία μεγαλύτερων αποθεμάτων φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών.

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«Είναι το σύστημα υγείας μας προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο; Η μόνη απάντηση είναι: Όχι», δήλωσε ο επικεφαλής του Στρατιωτικού Νοσοκομείου της Ουλμ, Μπένεντικτ Φρίμερτ, περιγράφοντας την προετοιμασία ως έναν «μαραθώνιο».

Σε πρακτικό επίπεδο, η Γερμανία καλείται να προετοιμάσει μια σειρά από μέτρα για ένα ενδεχόμενο πολεμικό σενάριο. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επαναλειτουργία καταφυγίων της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, η εκπαίδευση πολιτικών χειρουργών στην αντιμετώπιση πολεμικών τραυμάτων, η προστασία των νοσοκομείων από επιθέσεις με drones, η δημιουργία αποθεμάτων φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, αλλά και ο σχεδιασμός ειδικών τρένων και διαδρομών για τη μεταφορά και εκκένωση τραυματιών. Παράλληλα, εξετάζεται ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών δομών υγείας.

Η προετοιμασία αυτή αποκτά πλέον πιο συγκεκριμένη μορφή στη Γερμανία, καθώς οι αρμόδιες αρχές και τα νοσοκομεία εξετάζουν στην πράξη πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα υγείας σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας κρίσης.

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Με πληροφορίες από: theprint.in και lastampa.it (Βασισμένες στο πρωτότυπο άρθρου του Bloomberg)

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