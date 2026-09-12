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Μεταξύ των εκλεγμένων μελών περιλαμβάνονται ένας πρώην αξιωματικός της Στάζι, ένας ηθοποιός ταινιών πορνό με ποινικό μητρώο και άτομα που συνδέονται με ακροδεξιές οργανώσεις.

Ορισμένοι βουλευτές τελούν υπό ποινική έρευνα για τη συμμετοχή τους σε εξτρεμιστικές ομάδες, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για πλαστογραφία ακαδημαϊκών τίτλων και διασυνδέσεις με το Κρεμλίνο.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε ότι θα αναμένει τα αποτελέσματα των ερευνών πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε συζήτηση για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

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Το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) βρίσκεται αντιμέτωπο με ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα ορισμένων εκ των υποψήφιων βουλευτών του —ανάμεσά τους ένας πρώην αξιωματικός της Στάζι και ένας πρώην ηθοποιός ταινιών πορνό— μόλις λίγες ημέρες μετά την ιστορική του νίκη στο γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Κατά την παρουσίαση των εκλεγμένων μελών από τον επικεφαλής υποψήφιο του AfD, Ούλριχ Zίγκμουντ , σε εκδήλωση για φωτογράφιση στο Μαγδεμβούργο (πρωτεύουσα του κρατιδίου) την Πέμπτη, αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα από αυτά είχαν αμφιλεγόμενο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων ποινικών μητρώων, θητείας στη Στάζι και διασυνδέσεων με ακροδεξιά δίκτυα.

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Οπως αναφέρει ο Guardian, γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι, ανάμεσα στους 39 βουλευτές που θα εκπροσωπήσουν εκλογικές περιφέρειες της Σαξονίας-Άνχαλτ στο κοινοβούλιο του κρατιδίου, περιλαμβάνονται: ένας άνδρας που φέρεται να έχει συμμετάσχει σε ταινίες πορνό και να έχει πλαστογραφήσει ακαδημαϊκούς τίτλους, ένας πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας-Στάζι (Stasi) καθώς και αρκετά μέλη που τελούν υπό ποινική έρευνα για τη συμμετοχή τους σε νεοναζιστικές οργανώσεις.

Δύο βουλευτές ελέγχονται για καταγγελίες ότι επιχείρησαν να συνεχίσουν τη δράση της απαγορευμένης ακροδεξιάς εξτρεμιστικής οργάνωσης Artgemeinschaft, μιας νεοπαγανιστικής ομάδας που έχει υιοθετήσει εθνικιστικές και αντισημιτικές ιδέες. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο νεότερος από τους δύο φέρεται επίσης να έχει παραβιάσει τη νομοθεσία περί όπλων. Και οι δύο απορρίπτουν τις κατηγορίες.

Ο εν λόγω βουλευτής, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν ως ηθοποιός σε ταινίες πορνό, είχε καταδικαστεί για τη μαζική κλοπή κλινοσκεπασμάτων από ξενοδοχείο. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε την προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της πορνογραφίας, αφού ο ίδιος είχε αμφισβητήσει τους σχετικούς ισχυρισμούς μιας τοπικής εφημερίδας.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Die Zeit, επίσης αποβλήθηκε από το πανεπιστήμιο όταν διαπιστώθηκε ότι είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριο λυκείου του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έγινε ξανά δεκτός στο πανεπιστήμιο μετά από δικαστική προσφυγή.

Ένας 78χρονος πρώην αξιωματικός της Στάζι, ο οποίος εξελέγη απευθείας στην εκλογική του περιφέρεια, παραδέχτηκε ότι εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας (ΛΔΓ), εστιάζοντας τη δράση του σε πολίτες που επιθυμούσαν να μεταναστεύσουν μόνιμα στο εξωτερικό. Η ιδιότητά του ως εκλεγμένου βουλευτή έχει επικριθεί από οργανώσεις που εκπροσωπούν θύματα της πρώην ανατολικογερμανικής δικτατορίας.

Επιπλέον, έρευνα του τηλεοπτικού δικτύου ZDF αποκάλυψε ότι ορισμένοι εκλεγμένοι βουλευτές του κόμματος AfD διατηρούσαν δεσμούς με ακροδεξιές εξτρεμιστικές οργανώσεις. Μεταξύ αυτών, ορισμένοι είχαν υπάρξει μέλη της οργάνωσης HDJ (Heimattreue Deutsche Jugend – «Γερμανική Νεολαία Πιστή στην Πατρίδα»), η οποία στη συνέχεια τέθηκε εκτός νόμου. Μάλιστα, ένας εξ αυτών είχε διατελέσει κάποια στιγμή επικεφαλής της οργάνωσης, ενώ ένας σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD είχε συγγράψει μια βιογραφία που χαρακτηρίστηκε ως «ύμνος στον εθνικοσοσιαλισμό».

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Ανάμεσα στους υποψήφιους βουλευτές περιλαμβάνονται ορισμένοι με δεσμούς με το Κρεμλίνο, καθώς και άτομα που επισκέφθηκαν μέλη του κινήματος MAGA (Μake America Great Again) στην Ουάσιγκτον.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε αρχικά ότι δεν θα σχολίαζε τη νίκη του AfD, ωστόσο, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδία για τη σύνοδο κορυφής των BRICS, επέρριψε αργότερα την ευθύνη στους «δυτικούς παγκοσμιοποιητές». «Πιστεύω ότι όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ουσιαστικά αποτέλεσμα συστημικών σφαλμάτων της λεγόμενης Δύσης… των δυτικών παγκοσμιοποιητών στην πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε ο Πούτιν.

Το AfD έχει δεσμευτεί να περιορίσει τη μετανάστευση και να αποκαταστήσει τους δεσμούς με τη Μόσχα.

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Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τα αμφιλεγόμενα βιογραφικά στοιχεία —και ειδικότερα την περίπτωση των δύο βουλευτών που τελούν υπό ποινική έρευνα— ο Ζίγκμουντ (πρώην πωλητής αρωμάτων, ο οποίος επανεξελέγη ομόφωνα την Πέμπτη επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του AfD) αναφέρθηκε στα εν λόγω πρόσωπα αποκαλώντας τα χαριτολογώντας «κακά παιδιά» και δήλωσε: «Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και στη συνέχεια θα τα συζητήσουμε».