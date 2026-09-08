Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έξι στους δέκα πολίτες της Σαξονίας-Άνχαλτ θεωρούν ότι το κόμμα που αναδείχθηκε πρώτο στις εκλογές θα πρέπει να αναλάβει και τη διακυβέρνηση του κρατιδίου, μετά την άνετη επικράτηση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές της Κυριακής.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημόσιου γερμανικού δικτύου MDR, το 57% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η AfD, ως νικήτρια των εκλογών, θα πρέπει να σχηματίσει και την επόμενη κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 37% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, οι προσδοκίες για την πορεία του κρατιδίου εμφανίζονται περισσότερο απαισιόδοξες. Το 53% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το πολιτικό μέλλον της Σαξονίας-Άνχαλτ θα επιδεινωθεί, ενώ το 30% αναμένει ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί.