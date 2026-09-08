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Το πρόγραμμα του Ζίγκμουντ περιλαμβάνει την κατάργηση του τέλους δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και την αντικατάστασή του από ένα μοντέλο χρηματοδότησης μέσω φόρων.

Ο ίδιος προτείνει την αυστηροποίηση των απελάσεων για άτομα χωρίς δικαίωμα παραμονής, αυξάνοντας παράλληλα τις θέσεις κράτησης για τους αιτούντες άσυλο.

Το σχέδιο δράσης του περιλαμβάνει τη μείωση των υπουργείων, τη διακοπή χρηματοδότησης πολιτικών ιδρυμάτων και τη διερεύνηση της διαχείρισης της πανδημίας COVID-19.

Επιπλέον, ο Ζίγκμουντ στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής υπερηφάνειας μέσω συμβολικών κινήσεων και στην παροχή επιδοτήσεων για άδειες οδήγησης σε εθελοντές.

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Ο Ούρλιχ Ζίγκμουντ, στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), είναι ο επικρατέστερος επόμενος ηγέτης του κοινοβουλίου του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, στην ανατολική Γερμανία, μετά από μια ιστορική εκλογική νίκη.

Ο 35χρονος, πρώην πωλητής αρωμάτων, έχει παρουσιάσει 10 στόχους που επιθυμεί να υλοποιήσει κατά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του, στο πλαίσιο του προεκλογικού του προγράμματος με τίτλο «Όραμα 2026».

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Το AfD συγκέντρωσε σχεδόν το 44% των ψήφων την Κυριακή, ωστόσο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο του κρατιδίου. Το κόμμα ελπίζει να προσελκύσει μεμονωμένους βουλευτές, ώστε να μπορέσει να κυβερνήσει.

MME και πολιτισμός

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ήταν ένας από τους κύριους στόχους της προεκλογικής εκστρατείας του Ζίγκμουντ, και όπως λέει, είναι προκατειλημμένοι και υπερβολικοί.

Το πρώτο του πεδίιο δράσης θα ήταν η αποχώρηση από μια συμφωνία μεταξύ των ομοσπονδιακών κρατιδίων της Γερμανίας που ρυθμίζει τις πρακτικές των μέσων ενημέρωσης. Είπε ότι αυτό θα ήταν ένα πρώτο βήμα προς την κατάργηση του μηνιαίου τέλους άδειας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ύψους 18,36 ευρώ (21,33 δολάρια) που τα νοικοκυριά υποχρεούνται να πληρώνουν για να υποστηρίζουν κανάλια όπως το ARD και το ZDF, ανεξάρτητα από το αν κατέχουν τηλεόραση ή ραδιόφωνο.

Στη θέση του, το κόμμα θα θεσπίσει ένα μοντέλο που χρηματοδοτείται από τους φόρους.

Άλλα σημεία περιλαμβάνουν την ανάρτηση της γερμανικής σημαίας σε δημόσια κτίρια και την έναρξη μιας καμπάνιας «σκεφτείτε γερμανικά» με στόχο την αναζωπύρωση της εθνικής υπερηφάνειας.

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Η πρόταση θα αμφισβητούσε την μεταπολεμική πολιτική κουλτούρα της Γερμανίας, η οποία δίνει μεγάλη έμφαση στη μνήμη των ναζιστικών εγκλημάτων και συχνά αντιμετωπίζει με ανησυχία τις απροκάλυπτες εκδηλώσεις εθνικισμού.

Μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του AfD θα παρείχε επίσης επιδότηση ύψους 50% για την απόκτηση άδειας οδήγησης σε άτομα που προσφέρουν εθελοντική βοήθεια σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών και σε υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Το κόστος μιας άδειας οδήγησης μπορεί να φτάσει έως και τις 4.000 ευρώ.

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Μετανάστευση

Ο Ζίγκμουντ υπόσχεται επίσης «απελάσεις από το πρώτο λεπτό», απηχώντας την προεκλογική εκστρατεία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δήλωσε ότι θα το επιτύχει αυτό αυξάνοντας σημαντικά τις θέσεις κράτησης για άτομα που αναμένουν την απέλασή τους.

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Όταν του ασκήθηκε κριτική κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, διέψευσε ότι οι απελάσεις θα αφορούσαν αλλοδαπούς που εργάζονται και είναι εγκατεστημένοι στο κρατίδιο με νόμιμο δικαίωμα διαμονής, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο θα αφορούσε μόνο όσους δεν έχουν δικαίωμα παραμονής.

Στα σχολεία, προτίθεται να δημιουργήσει ξεχωριστές τάξεις για παιδιά προσφύγων που δεν έχουν προοπτική παραμονής στη Γερμανία, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών υπό τη διοίκησή του θα υποχρέωνε όλους τους δήμους να θεσπίσουν προγράμματα υποχρεωτικής εργασίας για τους αιτούντες άσυλο.

Κυβέρνηση και πολιτική

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Ο Ζίγκμουντ υπόσχεται ακόμη, να διακόψει τη χρηματοδότηση από τα χρήματα των φορολογουμένων προς πολιτικά ιδρύματα, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να συνεισφέρει άλλα χρήματα «για την ευνοιοκρατία των κατεστημένων κομμάτων».

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Επιπλέον, επιδιώκει να μειώσει τον αριθμό των υπουργείων μέσω της συγχώνευσης αρμοδιοτήτων και της αποφυγής επικαλύψεων, καθώς και να καταργήσει πλήρως ένα υπουργείο – χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιο.

Προτίθεται επίσης να δρομολογήσει επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο η πολιτειακή κυβέρνηση διαχειρίστηκε την πανδημία COVID-19, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία, ημερομηνίες και πραγματικά περιστατικά για τα οποία πρέπει να ενημερωθεί το κοινό και για τα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει την ευθύνη, ώστε να αποφευχθεί μια παρόμοια κατάσταση στο μέλλον.

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