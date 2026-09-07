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Έντονες είναι οι αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει στη Γερμανία μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου το ακροδεξιό AfD επικράτησε στις εκλογές, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει την απαιτούμενη αυτοδυναμία.

Με αφορμή το αποτέλεσμα, ακτιβιστές και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε μεγάλες γερμανικές πόλεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην εκλογική επικράτηση του AfD.

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Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε πόλεις όπως το Βερολίνο και η Φρανκφούρτη, κρατώντας πανό και πλακάτ με μηνύματα κατά της ακροδεξιάς και υπέρ της Δημοκρατίας, των ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε αρκετά από τα πανό, μάλιστα, απεικονιζόταν ο Φρίντριχ Μερτς με κέρατα, ενώ οι διαδηλωτές φορούσαν μπλούζες με συνθήματα υπέρ της Δημοκρατίας και της προστασίας των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Παράλληλα, ανάμεσα στα σύμβολα που κυριαρχούσαν στις συγκεντρώσεις ήταν οι σημαίες της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

🇩🇪 En Alemania, un contingente policial, TOTALMENTE HARTOS de soportar agresiones e insultos, realizaron una dura intervención contra grupos de izquierda radical pro Hamás, que salieron a protestar contra la victoria de AFD. ¿Apoyas la labor de los Policías? pic.twitter.com/e0BijevgAf — Carlo Martin (@Liberfach0) September 7, 2026

Laut Polizei 4k Menschen auf der Anti-AfD-Demo in Magdeburg. @welt pic.twitter.com/raN81E7fSK — Gerrit Seebald (@garstigergerrit) September 5, 2026

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο Βερολίνο, όπου τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πύλη του Βραδεμβούργου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν έλειψαν, μάλιστα, οι εντάσεις μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων της τοπικής αστυνομίας.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters