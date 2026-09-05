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Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο φεστιβάλ υπέρ της δημοκρατίας, με τη συμμετοχή μουσικών και γνωστών προσωπικοτήτων. Την ίδια στιγμή, σε κοντινή απόσταση, η AfD πραγματοποιούσε την τελευταία προεκλογική της εκδήλωση ενόψει των εκλογών.

Reuters

Μία ημέρα πριν από την εκλογική αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ, χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στους δρόμους του Μαγδεμβούργου, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας, της ελευθερίας και μιας ανοιχτής κοινωνίας.

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Reuters

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι συνολικά 15.000 έως 20.000 άνθρωποι πέρασαν από το Δημοκρατικό Φεστιβάλ στην πλατεία μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό του Μαγδεμβούργου. Η αστυνομία, από την πλευρά της, υπολόγισε σε περίπου 10.000 τους συμμετέχοντες στις διαφορετικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Reuters

🇩🇪 Around 6,000 left-wing protesters rallied in Magdeburg against the AfD ahead of Saxony-Anhalt’s state election.



The “democracy and diversity” festival banned national flags from the rally.



Follow: @europa pic.twitter.com/6mCeiobJZ0 September 5, 2026

Οι κάλπες στη Σαξονία-Άνχαλτ ανοίγουν αύριο Κυριακή για την εκλογή του νέου κρατιδιακού κοινοβουλίου. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν στην AfD ποσοστό περίπου 40%, τοποθετώντας την στην πρώτη θέση.

Schwenk über den Domplatz in Magdeburg bei „Sachsen-Anhalt weltoffen“. pic.twitter.com/1MNGt5DHIB — ENDSTATION RECHTS. (@ER_Bund) September 5, 2026

Το κρατιδιακό παράρτημα της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως «αποδεδειγμένα ακροδεξιό». Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις υπέρ της δημοκρατίας, το κόμμα πραγματοποίησε την τελική προεκλογική του συγκέντρωση, παρουσία και της ομοσπονδιακής ηγεσίας του.

Großer Zulauf auf dem #Domplatz in #Magdeburg. Mehrere tausend Teilnehmer bei Demokratiefestival einen Tag vor der Landtagswahl in #sachsenanhalt #weltoffen pic.twitter.com/IZ6DIzfg1m Advertisement September 5, 2026

Την κινητοποίηση είχε οργανώσει ένα ευρύ μέτωπο συνδικάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη προσέλευση αποτελεί ένδειξη πως σημαντικό μέρος της κοινωνίας είναι πρόθυμο να υπερασπιστεί ενεργά τις δημοκρατικές αξίες και να αντισταθεί στον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση.

Reuters

Με πληροφορίες από: welt.de

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