Περιφερειακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ στο Μαγδεβούργο – Ο επικεφαλής υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Ούλριχ Ζίγκμουντ, μαζί με τους συμπροέδρους του κόμματος Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, αντιδρά μετά το κλείσιμο των καλπών, την ημέρα των περιφερειακών εκλογών REUTERS/Fabrizio Bensch

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κόμμα AfD προηγείται στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ με ποσοστό 44,5%, ενώ το CDU ακολουθεί με σημαντικές απώλειες συγκεντρώνοντας 18,5%.

Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλά ποσοστά, με το BSW να βρίσκεται οριακά στο 5% που απαιτείται για την είσοδο στη Βουλή.

Η AfD καταλαμβάνει 39 από τις 83 έδρες του κοινοβουλίου, πλησιάζοντας το όριο των 42 εδρών που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την AfD, γεγονός που καθιστά τον σχηματισμό κυβερνητικού σχήματος ιδιαίτερα δύσκολο.

Το εκλογικό αποτέλεσμα αναδεικνύει την ενίσχυση της ακροδεξιάς στη Γερμανία, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις πολιτικές εξελίξεις σε κρατιδιακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

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Ισχυρό προβάδισμα καταγράφει η AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, σύμφωνα με το exit poll της ARD για τις σημερινές εκλογές στο γερμανικό κρατίδιο.

Πιο συγκεκριμένα, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 44,4%, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση το CDU, το οποίο περιορίζεται στο 18,4%. Το αποτέλεσμα συνιστά σημαντική υποχώρηση για το κόμμα, καθώς σε σύγκριση με την εκλογική αναμέτρηση του 2021 έχει χάσει περίπου τη μισή εκλογική του δύναμη.

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Σε μονοψήφια ποσοστά κινούνται τα υπόλοιπα κόμματα. Η Αριστερά συγκεντρώνει 9,3%, οι Πράσινοι 8,7% και το SPD 8,4%, με τις μεταβολές τους σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση να παραμένουν περιορισμένες.

Στο όριο του 5% βρίσκεται το BSW, το οποίο σύμφωνα με την εκτίμηση του exit poll εξασφαλίζει ακριβώς το απαιτούμενο ποσοστό, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένη η είσοδός του στην κρατιδιακή Βουλή.

Με βάση την ίδια πρόβλεψη, η κατανομή των εδρών διαμορφώνεται ως εξής: το AfD εξασφαλίζει κατ’ εκτίμηση 39, το CDU 16 έδρες, η Αριστερά 8 έδρες όπως και οι Πράσινοι, το SPD 7 έδρες και το BSW 5 έδρες.

Η τοπική Βουλή διαθέτει συνολικά 83 έδρες και για τον σχηματισμό κυβέρνησης απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον 42 εδρών.

Η σημερινή εικόνα αποτελεί εντυπωσιακή μεταβολή σε σχέση με το 2021. Η AfD αυξάνει τη δύναμή της κατά 23,7 ποσοστιαίες μονάδες, υπερδιπλασιάζοντας ουσιαστικά την προηγούμενη επίδοσή της. Στον αντίποδα, το CDU καταγράφει απώλειες 18,6 μονάδων.

Μικρότερη πτώση καταγράφουν η Αριστερά, με -1,5%, και το SPD, με -0,4%. Οι Πράσινοι εμφανίζονται ενισχυμένοι κατά 3,1%, ενώ η μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των μικρότερων κομμάτων αφορά το FDP, το οποίο χάνει 4,4% και βρίσκεται πλέον σε οριακή κατάσταση.

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Το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς για πρώτη φορά ένα ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία βρίσκεται τόσο κοντά στο ενδεχόμενο να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση σε επίπεδο κρατιδίου.

«Μήνυμα» από τους πολίτες

Ο επικεφαλής υποψήφιος της CDU, Σβεν Σούλτσε έδωσε συγχαρητήρια στην AfD για τη νίκη στις εκλογές και παραδέχτηκε την ήττα του κόμματός του. «Εμείς στην CDU θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το αποτέλεσμα». Αναγνώρισε ότι η προεκλογική εκστρατεία ήταν δύσκολη, αλλά επέμεινε ότι δεν είναι μια μαύρη μέρα για τη δημοκρατία. Ο λαός έστειλε ένα μήνυμα και τώρα είναι ζωτικής σημασίας να το αναγνωρίσουμε και να το λάβουμε υπόψη.

Από την άλλη μεριά, η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, κάνει λόγο για ένα «ιστορικό αποτέλεσμα» στην Σαξονία. «Ας δούμε τι άλλο θα φέρει η βραδιά», είπε, προσθέτοντας: «Αυτή είναι μια πολύ σαφής εντολή για διακυβέρνηση».

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