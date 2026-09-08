Αριστερά η επικεφαλής το ακροαριστερού BSW, Ζάρα Βάγκενκνεχτ και δεξιά η επικεφαλής του AfD, Άλις Βάιντελ (Reuters)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ακροδεξιό κόμμα AfD κατέλαβε την πρώτη θέση στις περιφερειακές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, χωρίς όμως να εξασφαλίσει την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία εδρών.

Το αριστερό κόμμα BSW επιβεβαίωσε την ετοιμότητά του να συνεργαστεί με το AfD, αμφισβητώντας την πολιτική αποκλεισμού που εφαρμόζουν τα συστημικά κόμματα.

Τα δύο κόμματα συγκλίνουν στην αντίθεση προς τη μαζική μετανάστευση, την κριτική στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και την επιθυμία για αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής.

Η γερμανική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών χαρακτηρίζει το AfD ως εξτρεμιστικό, ενώ το BSW επιδιώκει να αξιοποιήσει τον ρόλο του ως ρυθμιστής για κυβερνητικές αλλαγές.

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Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) ενδέχεται να σχηματίσει την πρώτη του κυβέρνηση σε κρατίδιο με τη βοήθεια ενός μικρού αριστερού κόμματος, το οποίο συμμερίζεται την εχθρότητά του τόσο απέναντι στη μαζική μετανάστευση όσο και απέναντι στις προσπάθειες των κατεστημένων κομμάτων να αποκλείσουν τα πιο ριζοσπαστικά κόμματα από την εξουσία.

Το AfD κατέλαβε την πρώτη θέση στις περιφερειακές εκλογές της Κυριακής στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, ωστόσο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία, συγκεντρώνοντας 39 από τις 83 έδρες του περιφερειακού κοινοβουλίου.

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Ενώ τα συστημικά κόμματα —συμπεριλαμβανομένων των συντηρητικών του CDU υπό τον Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς — αρνούνται εδώ και καιρό να συνεργαστούν με το AfD, στο πλαίσιο μιας πολιτικής γνωστής ως «τείχος προστασίας» της Δημοκρατίας, το ακροαριστερό κόμμα BSW επιβεβαίωσε εκ νέου την ετοιμότητά του να διαδραματίσει ρόλο «ρυθμιστή» (kingmaker), αφού ξεπέρασε το όριο του 5% για την είσοδο στο κοινοβούλιο του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ.

«Δεν κρύψαμε ποτέ, εξαρχής, ότι θα συνομιλήσουμε με όλα τα κόμματα. Το AfD περιλαμβάνεται σε αυτά», δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ο Τόμας Σουλτσε, επικεφαλής υποψήφιος του BSW στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Ο ίδιος, χαρακτήρισε «αντιδημοκρατική» την άρνηση των κομμάτων του κατεστημένου να συνεργαστούν με το AfD.

Η γερμανική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών έχει χαρακτηρίσει το AfD ως «εξτρεμιστικό».

Ανατρέποντας το γερμανικό συναινετικό μοντέλο

Πέρα από την εχθρότητά τους προς το πολιτικό κατεστημένο της Γερμανίας και τον κοινωνικό τους συντηρητισμό, τα δύο κόμματα μοιράζονται μια σειρά προτεραιοτήτων, όπως την αντίθεση στη μαζική μετανάστευση —η οποία, κατά το BSW, πλήττει τα δικαιώματα των ντόπιων εργαζομένων— τη δυσπιστία απέναντι στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και την επιθυμία για τερματισμό της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και για αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία.

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«Ελπίζουμε ότι στο κοινοβούλιο του κρατιδίου του Μαγδεμβούργου υφίστανται πλέον πλειοψηφίες υπέρ μιας αλλαγής πορείας στην ενεργειακή πολιτική, του τερματισμού των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, της βελτίωσης της εκπαίδευσης και μιας ριζικής μεταρρύθμισης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η ιδρύτρια του κόμματος, Σάρα Βάγκενκνεχτ.«Το BSW προτίθεται να αξιοποιήσει αυτές τις πλειοψηφίες για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών».

Το BSW ιδρύθηκε το 2024 από τη Βάγκενκνεχτ και εννέα ακόμη άτομα που αποχώρησαν από το Die Linke («Η Αριστερά»), το βασικό κόμμα της αριστεράς στη Γερμανία και διάδοχο του παλαιού Κομμουνιστικού Κόμματος της Ανατολικής Γερμανίας.

Παρά την ιδεολογική εχθρότητα, στα τέλη του 2024 το BSW συμμετείχε σε κυβερνητικό συνασπισμό με τους συντηρητικούς του Μερτς και τους Σοσιαλδημοκράτες στο γειτονικό κρατίδιο της Θουριγγίας (στην ανατολική Γερμανία).

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Ωστόσο, η κατάσταση εκεί περιπλάκηκε όταν μια διαφωνία σχετικά με τη συνεργασία με το CDU οδήγησε τοπικά μέλη να αποσχιστούν από το κεντρικό κόμμα και να σχηματίσουν τη δική τους ομάδα.

Η ίδια η Βάγκενκνεχτ έχει ταχθεί υπέρ της συνεργασίας με το AfD.

Το AfD ήρθε πρώτο και στις εκλογές του κρατιδίου της Θουριγγίας, αλλά απείχε πολύ από την εξασφάλιση πλειοψηφίας και δεν κατάφερε να πείσει άλλα κόμματα να συμμετάσχουν μαζί του σε κυβέρνηση συνασπισμού.

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Στη Σαξονία-Άνχαλτ, ο Ζίγκμουντ του AfD δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι το BSW «δεν αποτελεί μέρος της λύσης, αλλά μέρος του προβλήματος».

Προς το παρόν, πάντως, ο Σούλτσε εξακολουθεί να στηρίζει την ακροδεξιά στη Σαξονία-Άνχαλτ. «Το AfD κέρδισε τις εκλογές, ο κ. Ζίγκμουντ είναι ο νικητής. Είναι δική του δουλειά να σχηματίσει κυβέρνηση», δήλωσε.

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