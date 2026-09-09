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Ο Μερτς χαρακτήρισε το AfD καταστροφική δύναμη για τη χώρα και κατηγόρησε το κόμμα ότι βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα με τη μεταναστευτική του πολιτική.

Η Βάιντελ απάντησε υποστηρίζοντας πως η πολιτική του καγκελάριου απέτυχε και ότι το εκλογικό αποτέλεσμα καταδεικνύει την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στη διακυβέρνηση.

Παρά την εκλογική του άνοδο, το AfD δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στο κρατίδιο και παραμένει αβέβαιο αν θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.

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Σφοδρή αντιπαράθεση με την αρχηγό του AfD, Άλις Βάιντελ, είχε στη γερμανική Βουλή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, λίγες ημέρες μετά τη σαρωτική εκλογική επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Μιλώντας στη Bundestag, ο Μερτς χαρακτήρισε το AfD «καταστροφική δύναμη» για τη Γερμανία και υποστήριξε ότι η μεταναστευτική πολιτική του κόμματος ισοδυναμεί με «εθνοκάθαρση» εις βάρος εξειδικευμένων εργαζομένων. Η συζήτηση στη γερμανική Βουλή πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου το AfD κατέγραψε ποσοστό σχεδόν 44%, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς είδαν τη δύναμή τους να υποδιπλασιάζεται.

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Από το βήμα της Bundestag, η Άλις Βάιντελ υποστήριξε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα απέδειξε πως η κυβερνητική συνεργασία του Μερτς με την κεντροαριστερά αποτελεί «πλήρη αποτυχία» και πως η πολιτική του καγκελάριου έχει πλέον φτάσει στο τέλος της.

Ο Μερτς απάντησε κατηγορώντας το AfD ότι βλάπτει τα γερμανικά συμφέροντα, μεταξύ άλλων επειδή στηρίζει τη Ρωσία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η πολιτική «remigration» που προωθεί το κόμμα θα μπορούσε να επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους.

Το AfD δεν έχει ακόμη την απόλυτη πλειοψηφία

Παρά τη μεγάλη εκλογική του επιτυχία στη Σαξονία-Άνχαλτ, παραμένει αβέβαιο εάν το AfD θα μπορέσει τελικά να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατίδιο. Το κόμμα έμεινε τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Κανένα ακροδεξιό κόμμα δεν έχει καταφέρει να αναλάβει την εξουσία σε κάποιο από τα 16 κρατίδια της Γερμανίας από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ίδιος ο Μερτς έχει παραδεχθεί ότι το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ ήταν «σεισμικό» και ότι έχει αλλάξει τη Γερμανία.

Την εκλογική επιτυχία του AfD χαιρέτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι το «Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε μια πραγματικά μεγάλη νύχτα», συνδέοντας το αποτέλεσμα με τους «απολύτως φρικτούς μεταναστευτικούς κανόνες και κανονισμούς» της χώρας. Το AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί «δεξιό εξτρεμιστικό» από τις γερμανικές υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας. Το κόμμα έχει δεσμευτεί για μια ευρεία επιχείρηση «απελάσεων και remigration», με στόχο τους παράτυπους μετανάστες.

Ο Μερτς αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως ορισμένες απελάσεις είναι αναγκαίες, τόνισε όμως ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα σε εκείνους που συμβάλλουν στην ευημερία της Γερμανίας και σε όσους δεν διαθέτουν μόνιμο καθεστώς παραμονής. Η ένταση μέσα στην Bundestag έφτασε κάποια στιγμή σε τέτοιο σημείο, ώστε οι διαμαρτυρίες και οι φωνές των βουλευτών του AfD να διακόπτουν ουσιαστικά τη διαδικασία.

Η πρόεδρος της γερμανικής Βουλής, Γιούλια Κλέκνερ, αναγκάστηκε να προειδοποιήσει ότι θα αρχίσει να απομακρύνει βουλευτές από την αίθουσα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε σε γήπεδο ποδοσφαίρου».

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Η Βάιντελ υποστήριξε ότι η μαζική μετανάστευση έχει οδηγήσει τους Γερμανούς να αντιμετωπίζουν καθημερινά περιστατικά βίας με μαχαίρια, καθώς και επιθέσεις σε τρένα και σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ο Μερτς αντέτεινε ότι η εφαρμογή των σχεδίων του AfD θα είχε πολύ ευρύτερες συνέπειες για τη γερμανική κοινωνία και οικονομία. Όπως προειδοποίησε, εάν υλοποιούνταν οι προτάσεις του κόμματος, κανένας οίκος ευγηρίας, νοσοκομείο ή εστιατόριο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Η επίθεση της Βάιντελ στον Μερτς

Ως αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στη Bundestag, η Βάιντελ άνοιξε τη συνεδρίαση εξαπολύοντας επίθεση στον καγκελάριο. Υποστήριξε ότι οι Χριστιανοδημοκράτες του Μερτς «διαλύθηκαν» στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου συγκέντρωσαν μόλις 17,2% των ψήφων, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση συνεργασίας των Χριστιανοδημοκρατών με τους Σοσιαλδημοκράτες ότι οδηγεί τη Γερμανία στη χρεοκοπία.

Ο Μερτς απάντησε ότι το AfD, παρά το υψηλό ποσοστό που κατέγραψε, δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία στη Σαξονία-Άνχαλτ και δεν πρόκειται να την εξασφαλίσει ούτε σε ολόκληρη τη Γερμανία.

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«Είστε και θα παραμείνετε μια καταστροφική δύναμη», είπε απευθυνόμενος στο AfD. Παράλληλα, κατηγόρησε το κόμμα ότι παραπλάνησε τους ψηφοφόρους. Όπως ανέφερε, πριν από τις εκλογές το AfD είχε δηλώσει ότι ο υποψήφιός του για την πρωθυπουργία του κρατιδίου, Ούλριχ Ζίγκμουντ, θα αναλάμβανε την ηγεσία μόνο εφόσον εξασφάλιζε την πλειοψηφία. Ωστόσο, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το κόμμα αποφάσισε να αναζητήσει τις απαραίτητες συμμαχίες για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το AfD έχει πλέον αφήσει ανοιχτή την πόρτα για συνεργασία με άλλο κόμμα, πιθανώς με το αριστερό λαϊκιστικό BSW, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα στηρίξει τον Ζίγκμουντ ώστε να αναλάβει πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Με πληροφορίες από BBC

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