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Το κόμμα AfD κατηγορείται από το Κεντρικό Συμβούλιο των Εβραίων ότι στεγάζει αντισημίτες και ακροδεξιούς εξτρεμιστές, ενώ οι επικριτές του καταγγέλλουν προσπάθεια υποβάθμισης του ναζιστικού παρελθόντος.

Το AfD απορρίπτει τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού, υποστηρίζοντας ότι προωθεί πολιτικές κοινής λογικής για το μεταναστευτικό και την οικονομία.

Παρά την εκλογική ενίσχυση του κόμματος, η Ούμλαουφ ελπίζει ότι η κατάσταση θα κινητοποιήσει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ενάντια στις ακραίες αυτές θέσεις.

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Η Έβα Ούμλαουφ ήταν μόλις δύο ετών όταν η ίδια και η μητέρα της απελεθερώθηκαν από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς στις 27 Ιανουαρίου 1945. 81 χρόνια μετά, εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την επανάκαμψη της ακροδεξιάς στη Γερμανία.

«Είμαι συγκλονισμένη – Φοβόμαστε»

Πρόκειται για μία από τις νεότερες επιζήσασες του Ολοκαυτώματος και έχει αφιερώσει τη ζωή της στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σχετικά με τη διώξη και τη γενοκτονία των Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς. Σπούδασε ιατρική, ειδικεύτηκε ως παιδίατρος και ψυχοθεραπεύτρια και εγκαταστάθηκε στο Μόναχο. Έχει αφιερώσει τη ζωή της στην ενημέρωση των νέων για το Ολοκαύτωμα μέσα από ομιλίες σε σχολεία, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Άουσβιτς.

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«Τι να πω; Το περίμενα, κι όμως έχω συγκλονιστεί», δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή της. «Είμαι συγκλονισμένη, είμαι θλιμμένη· δεν ξέρω τι ωθεί τους ανθρώπους να ψηφίζουν αυτό το κόμμα».

Nazi death camp survivor Eva Umlauf says she is appalled by the Alternative for Germany (AfD) party's victory in the eastern state of Saxony-Anhalt, which has left the far-right party within reach of power in a German state for the first time since the end of World War Two pic.twitter.com/9bJE50VByi September 9, 2026

«Φοβόμαστε. Ξέρουμε τι συμβαίνει – τι συμβαίνει στις μειονότητες, τι συμβαίνει στους ξένους», συμπλήρωσε.

Η AfD που ιδρύθηκε ως ευρωσκεπτικιστικό κόμμα κατά τη διάρκεια της κρίσης της ευρωζώνης το 2013, απορρίπτει τις συγκρίσεις με το Ναζιστικό Κόμμα. Επιδιώκει να αναχαιτίσει τις ροές παράνομων μεταναστών, ειδικά από χώρες τις οποίες θεωρεί «πολιτισμικά ξένες» προς τη Γερμανία, την αποχώρηση από το ευρώ και την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία για τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι πολιτικές του πρεσβεύουν ιδέες κοινής λογικής που ενστερνίζονται εκατομμύρια Γερμανοί, ενώ αρνείται ότι είναι αντισημιτικό.

Οι επικριτές της AfD κατηγορούν το κόμμα ότι υποβαθμίζει το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας, στηριζόμενοι στο σχόλιο ενός εκ των ηγετών του το 2018, ο οποίος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη περίοδο ως «απλή κουτσουλιά πτηνού στα 1.000 χρόνια επιτυχημένης γερμανικής ιστορίας».

«Αντισημίτες και ακροδεξιοί εξτρεμιστές»

Σύμφωνα με το Κεντρικό Συμβούλιο των Εβραίων στη Γερμανία, ο οποίος είναι ο κύριος εβραϊκός οργανισμός της χώρας, της AfD είναι «ένα κόμμα όπου έχουν βρει καταφύγιο αντισημίτες και ακροδεξιοί εξτρεμιστές».

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Το παράρτημα του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί ως ακροδεξιό από το τοπικό γραφείο της εγχώριας υπηρεσίας πληροφοριών (Ομοσπονδιακό Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος), κάτι που το ίδιο το κόμμα απορρίπτει.

Από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, έχουν αυξηθεί οι αντισημιτικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Ακροαριστερά κόμματα έχουν επίσης κατηγορηθεί για όξυνση αυτού του κλίματος, αλλά το AfD βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω των αυξημένων ποσοστών στις δημοσκοπήσεις.

Το προεκλογικό πρόγραμμα του ακροδεξιού κόμματος θέλει να επικενρωθεί σε μια «πατριωτική πολιτιστική πολιτική» στην εκπαίδευση, η οποία θα εστίαζε στην ιστορία του Ότο φον Μπίσμαρκ, χωρίς να αποδίδει έμφαση στο ναζιστικό παρελθόν.

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Έτσι, έντονη είναι η ανησυχία ότι η AfD αποπειράται να διαγράψει τη σχέση της σύγχρονης Γερμανίας με την ιστορική μνήμη.

Η 83χρονη Έβα Ούμλαουφ δεν πιστεύει ότι η πλειοψηφία των Γερμανών ενστερνίζεται τις θέσεις του AfD. «Αν λάβει κανείς υπόψη το σύνολο της Γερμανίας, η AfD συγκεντρώνει κατά μέσο όρο 30%. Και πιστεύω –και ελπίζω– ότι αυτό στην πραγματικότητα θα κινητοποιήσει το υπόλοιπο 70%».

Η ανάδειξη της AfD

Υπενθυμίζουμε ότι το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή (6/9) στη Σαξονία-Άνχαλτ μεν, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο του ανατολικού ομόσπονδου κρατιδίου, που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία.

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Η AfD αναδεικνύεται το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο του κρατιδίου, εξασφαλίζοντας το 43,8% των ψήφων, συντρίβοντας τους Χριστιανοδημοκράτες, το ποσοστό των οποίων υποχώρησε στο 17,2%, πάντα κατά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Φωτογραφίες από Reuters

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